Nové americké sankčné clá na čínske tovary sa prejavia počas týždňa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. septembra (TASR) - Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou v pondelok (17. 9.) znovu začala ovplyvňovať atmosféru na akciovej burze v New Yorku.Dow Jones Industrial (DJI), jej hlavný index, ktorý dosiahol v minulom týždni solídny prírastok, v pondelok klesol o 0,35 % a prvý pracovný deň nového týždňa skončil na hodnote 26.062,12 bodu.Širšie koncipovaný index S&P 500 klesol o 0,56 % a technologický index Nasdaq 100 oslabil o 1,47 %.Investori na burze nereagovali pozitívne ani na atmosféru v priemysle v štáte New York. V septembri sa jeho Empire State Index zhoršil z augustových 25,6 bodu na 19,0 bodov. Tým sa dostal na najslabšiu hodnotu od apríla tohto roku.Trumpovo zavedenie nových sankčných ciel sa v utorok prejavilo na ázijských burzách mierne. Japonský hlavný index Nikkei 225 na sklonku obchodného dňa v porovnaní s pondelkovým záverom dokonca posilnil o 366,25 bodu (1,60 %). Čínsky index Hang Seng však oslabil o 200,18 bodu (0,74 %) a Šanghajský index stratil len 4,12 bodu (0,14 %).Dôsledky nových amerických sankčných ciel sa na svetových burzách zrejme prejavia v priebehu tohto týždňa po odpovedi Pekingu na Trumpovo pondelkové rozhodnutie.