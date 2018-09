Trump nariadil odtajniť dokumenty o údajnom zasahovaní Ruska

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil odtajniť dokumenty ministerstva spravodlivosti USA, Federálnej služby pre vyšetrovanie (FBI) a správy riaditeľa národnej rozviedky, ktoré sa týkajú údajného zasahovania Ruska do volieb prezidenta USA v roku 2016. Uvádza sa to vo vyhlásení zverejnenom v noci na utorok Bielym domom.Z vyhlásenia vyplýva, že budú zverejnené všetky textové správy týkajúce sa spomínanej kauzy, a to bez redakčných úprav. Ide okrem iného aj o správy a dokumenty bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, jeho námestníka Andrewa McCabeho, bývalého agenta FBI Petera Strzoka a jeho kolegyne Lisy Pageovej, ako aj bývalého vysokopostaveného úradníka ministerstva spravodlivosti USA Brucea Ohra.Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že tieto dokumenty budú odtajnené na žiadosť niekoľkých výborov Kongresu USA, ako aj v záujme zabezpečenia transparentnosti prebiehajúceho vyšetrovania, ktoré sa týka podozrení o zasahovaní Ruska do volieb v USA.Ako uviedla agentúra AP, odtajnenie dokumentov Trumpovi spojenci v Kongrese uvítali, zatiaľ čo demokrati ho kritizujú.So žiadosťou odtajniť dokumenty, ktoré sa týkajú spomínaného vyšetrovania, sa na Trumpa začiatkom septembra obrátila skupina republikánskych kongresmanov.Zákonodarcovia uviedli, že prísne tajné materiály, ktoré viedli k začatiu vyšetrovania podozrení z tajných kontaktov medzi Trumpovým volebným štábom a ruskými úradníkmi, by mali byť odtajnené. Medzi týmito dokumentmi je aj žiadosť FBI z októbra 2016 na začatie sledovania Cartera Pagea, ktorý bol v tom čase poradcom Trumpovho štábu.Podľa FBI Page, aNeskôr sa však ukázalo, že FBI získala povolenie na Pageovo sledovanie na základe ničím nepodloženej, ktorú zostavil bývalý agent britskej tajnej služby Christopher Steele.Trump opakovane obviňoval FBI a ministerstvo spravodlivosti USA z neprimeraných krokov podniknutých v rámci vyšetrovania zasahovania Ruska do chodu volieb prezidenta USA. Trump okrem toho opakovane odmietol podozrenia z nezákonných kontaktov s ruskými úradníkmi. Situáciu, ktorej čelí, Trump často prirovnáva kSvoje snahy o ovplyvňovanie výsledkov prezidentských volieb v USA opakovane odmieta aj Rusko.