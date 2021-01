Nové budovy na Slovensku už musia spĺňať prísny štandard A0. Čo to znamená?

Treba myslieť na viaceré detaily

Úroveň A0 aj bez rekuperácie

21.1.2021 - Nové budovy na Slovensku, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020, musia spĺňať štandard takmer nulového domu, teda takmer nulovú potrebu energie.Ako ďalej informoval Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM), každá jedna nová budova vrátane rodinných domov musí spĺňať prísny parameter energetickej triedy A0.Pri dosiahnutí kritérií takmer nulovej potreby energie treba podľa Mihála myslieť na mnohé aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť zisky. Tými najdôležitejšími sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, vhodná orientácia na svetové strany či spôsob vetrania.„Všetky tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dopad na celkovú energetickú bilanciu,“ dodáva predseda ZVMM s tým, že pri použití vhodných materiálov viac zatepľovať netreba.„V snahe dosiahnuť potrebné tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií je vhodné voliť postupy, ktoré zbytočne nekomplikujú realizáciu domu. Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0 pokiaľ dosahuje požadované parametre. Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje potrebu energie na vykurovanie,“ dodáva podpredseda ZVMM Gabriel Szöllösi.V prípade dvojpodlažného domu netreba navrhovať podľa odborníkov toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0 (54 kWh/meter štvorcový/rok).Pri správnom návrhu obálky budovy a jej vhodnej orientácii je možné dosiahnuť úroveň A0 aj bez rekuperácie, a to aj vďaka faktoru tvaru.Podľa ZVMM použiť by bolo treba len malý doplnkový zdroj využívajúci obnoviteľné energie, aby sa finálne zlepšila hodnota primárnej energie.