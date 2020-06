Nové Domino chce ukončiť traumu chátrajúcej stavby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2020 (Webnoviny.sk) -Roky opustený rozostavaný objekt osobitne irituje obyvateľov susediacej bytovky. Priťahuje asociálov, kazí dojem z príjemného bývania a znižuje tak cenu bytov v okolí. "Tento stav nevyhovuje nikomu. Naše riešenie ho môže ukončiť, zvýšiť estetickú i funkčnú hodnotu lokality a kvalitu i hodnotu bývania v nej," hovorí zástupca developera, spoločnosti Subcentro, s.r.o. Milín Kaňuščák.Podstata riešenia, ktoré developer predstavil obyvateľom dotknutej lokality i verejnosti, spočíva v úpravách, ktoré vychádzajú v ústrety požiadavkám a pripomienkam.Bytový dom Nové Domino by mal byť v každej časti nižší o jedno celé podlažie. Nebude tak tieniť susednej bytovke, ani brániť vo výhľade z jej okien do otvoreného zeleného priestranstva. "Navyše, obyvateľom bytovky sa naskytne z okien pohľad na zelené strechy Nového Domina porastené vegetáciou," avizuje Milín Kaňuščák. Hranica objektu Nové Domino sa posunie o 3,5 metra ďalej od bytovky Jasovská, čo zvýši odstup od existujúcej zástavby a zväčší priestor medzi budovami. Existujúce parkoviská nebudú zahusťovať ďalšie autá, pretože Nové Domino bude mať dostatok vlastných parkovacích miest.Developer pripomína, že pozemok, na ktorom stavba stojí, je podľa platného územného plánu určený na bývanie. Na pozemok je vydané právoplatné územné rozhodnutie, ktoré nie je možné zrušiť. Znamená to, že investor sa vždy bude snažiť zveľadiť túto lokalitu výstavbou vhodného bytového domu - či už to bude Nové Domino, alebo iná stavba. "Preto veríme, že náš návrh bude prijatý ako férové kompromisné riešenie, ktoré pomôže všetkým v lokalite lepšie bývať," dodáva Milín Kaňuščák.Všetky informácie o projekte sú na stránke www.novedomino.sk Informačný servis