Američan sa len zázrakom vyliečil z koronavírusu. Keď dostal účet z nemocnice, takmer skolaboval

Účet za nemocničné náklady spojené s jeho liečbou by zrejme už do konca svojho života nesplatil.

Bez váhania o sebe môže vyhlásiť, že je „dieťaťom šťasteny“.

The Seattle Times informuje, že suma za mužovu liečbu presiahla milión amerických dolárov a keď ju 70-ročný Flor videl, takmer vraj dostal infarkt. O zápis do Guinnessovej knihy rekordov by sa však mohla uchádzať aj dĺžka faktúry z nemocnice, ktorá mala 181 strán.

Napriek tomu, že dôchodca zrejme z vyúčtovanej čiastky nebude platiť skoro nič, celú jeho rodinu obrovská suma prekvapila.

Pobyt na JIS stál okolo 10-tisíc dolárov denne

Flor strávil v nemocnici Swedish Medical Center v Issaquahu celkovo 62 dní. Veľkú časť pobytu strávil v bezvedomí, na pokraji života a smrti. Za jediný deň strávený na izolovanej jednotke intenzívnej starostlivosti si nemocnica účtovala 9 736 dolárov za deň. Celkovo 29 dní bol napojený na umelý pľúcny ventilátor, čo stálo 2 835 dolárov denne a približne štvrtinu z vyúčtovanej sumy tvoria náklady na lieky.

Za dva najhoršie dni, počas ktorých Florovi zlyhávali orgány a bol v tesnej blízkosti smrti, mu nemocnica vyúčtovala 100-tisíc dolárov. Lekári totiž pre jeho záchranu urobili maximum.

Flor sa kvôli vysokému účtu za zdravotnú starostlivosť novinárom priznal, že sa cíti previnilo a kladie si otázku, prečo práve on: „Cítim vinu, že som prežil.“

Finančná pomoc vo výške 100 miliárd dolárov

Dôchodca mal, paradoxne, „šťastie“ aj v tom, že sa nakazil koronavírusom. Americký kongres totiž v súvislosti s COVID-19 vyčlenil nemocniciam a poisťovacím spoločnostiam 100-miliardovú finančnú pomoc, z ktorej môžu nákladnú liečbu dotovať, vrátane tej Florovej.

V USA sa však koronavírusom doteraz nakazilo už viac ako 2 200 000 ľudí a poisťovne žiadajú ešte viac peňazí. Odhadujú, že celkové náklady na zdravotnú starostlivosť by sa mohli vyšplhať až na 500 miliárd dolárov.