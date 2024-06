Nové logistické centrum by malo vyrásť pri Dunajskej strede, prácu by v ňom mohlo nájsť 400 ľudí

5.6.2024 (SITA.sk) - Približne 75 mil. eur by malo stáť nové logistické centrum v blízkosti obce Blatná na Ostrove pri Dunajskej Strede. Ako sa ďalej uvádza v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, zabezpečovať bude centrálne skladovanie bežného spotrebného sortimentu, vrátane potravín ako aj ich expedíciu do menších prevádzok na dennej báze.Celková plocha areálu by mala atakovať 265-tisíc metrov štvorcových. Prácu by v ňom mohlo nájsť vyše 400 ľudí.„Logistické centrum bude pozostávať zo samotnej skladovej haly, nákladnej vrátnice spojenej so zázemím pre vodičov kamiónov, objektov technického vybavenia, trafostanice, externej nadzemnej nádrže nafty, vnútro-areálových komunikácií, parkoviska a napojenia na cestu prvej triedy okružnou križovatkou," konštatuje zámer.S výstavbou by sa mohlo začať v druhom štvrťroku roku 2026, začiatok prevádzky je plánovaný na úvod roka 2028.