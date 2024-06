Vyšetrovanie útoku na Fica si vyžaduje desiatky úkonov. V uliciach je o 30 percent viac policajtov, tvdí Eštok (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.6.2024 (SITA.sk) - V rámci vyšetrovania útoku na predsedu vlády Roberta Fica sa denno-denne vykonávajú desiatky procesných úkonov. Na tlačovej konferencii po Bezpečnostnej rade a rokovaní vlády to v stredu povedal šéf rezortu vnútra Polícia podľa neho na vyšetrovaní spolupracuje so Slovenskou informačnou službou Národným bezpečnostným úradom , pričom celú vec dozoruje generálna prokuratúra Minister pripomenul, že na celú vec je uvalené informačné embargo.„Môžem informovať iba o tom, že vo veci sa procesne koná,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že stále platí, že sa preveruje aj verzia, že za útokom na Fica bol širší okruh osôb.Od útoku na premiéra je podľa ministra vnútra v rámci zvýšených bezpečnostných opatrení v uliciach o 30 percent policajtov viac. „Minimálne do inaugurácie nového prezidenta SR opatrenia budú takto nastavené,“ dodal Šutaj Eštok.