Nové Mesto pomôže vianočným príspevkom takmer 200 obyvateľom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) – Bratislavské Nové Mesto aj tento rok aspoň čiastočne spríjemní blížiace sa vianočné sviatky tým svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Takmer dvom stovkám vyplatí mestská časť jednorazový vianočný príspevok. Ten sa pohybuje od 30 do 70 eur, v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo rodinu. Samospráva vo svojom rozpočte na to vyčlenila takmer 7200 eur. TASR o tom informoval novomestský hovorca Marek Tettinger.Finančnú výpomoc dostane 55 obyvateľov, ktorí poberajú dávku z úradu práce. Ide napríklad o 16 rodín s deťmi, ktoré vychováva buď osamelá matka, alebo rodičia či jeden z nich sú nezamestnaní, alebo majú nízky príjem. V ďalších 19 prípadoch ide o rodiny, ktoré majú zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Poberateľom príspevku je tiež 14 občanov, z ktorých prevažná väčšina má problém sa zamestnať vzhľadom na vek, nepostačujúce vzdelanie či prax, ako aj šesť obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorých nízky príjem je doplnený dávkou v hmotnej núdzi." poznamenal Tettinger.Vianočné príspevky sa vyplácajú v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti, zároveň ich odobrila miestna sociálna komisia.