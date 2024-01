Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu zatiaľ nevznikne, Danko si na splnenie sna musí počkať

Možné opätovné prerokovanie

Využitie verejných zdrojov

Kritika opozície

Splnomocnenec pre cestovný ruch a šport

1.1.2024 (SITA.sk) - Pripravované nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) k určenému termínu 1. januára 2024 nevzniklo.Novela kompetenčného zákona, ktorú Národná rada SR schválila vlani 20. decembra s viacerými inými rozsiahlymi zmenami v pôsobnosti ministerstiev a úradov, nateraz nie je účinná.Prezidentka SR Zuzana Čaputová ju v rámci 15-dňovej lehoty zatiaľ nepodpísala, pričom je možné, že využije právo veta a vráti ju poslancom na opätovné prerokovanie. V takom prípade vznik spomínaného ministerstva a účinnosť ďalších zmien v kompetenčnom zákone bude posunutá.Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si na splnenie svojho sna ešte musí počkať.Vláda chce posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu, čo by malo významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť v zahraničí priestor pre plynulý rast príjmov tohto sektora.Nové ministerstvo prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy SR a v oblasti športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR . K jeho úlohám bude patriť aj podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky.Podpora cestovného ruchu je úzko previazaná s rozvojom regiónov Slovenska, malo by to prispieť k vyrovnávaniu rozdielov medzi nimi. Ministerstvo tiež bude podporovať kongresovú turistiku ako ďalší významný zdroj príjmov štátu a miest.Opozícia nové ministerstvo tvrdo kritizovala ako zbytočné, nepodložené a trafiku pre predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka. Nepáčili sa jej ani chýbajúce informácie o nákladoch na zriadenie ministerstva a počte jeho úradníkov.Podľa vyjadrení šéfa národniarov na rozbeh ministerstva by malo ísť asi 100 miliónov eur a malo by mať približne do 250 zamestnancov, ktorí majú prejsť z ministerstiev dopravy a školstva.„Určite to nie je o SNS alebo o našich funkcionároch,” reagoval Danko. Kandidát národniarov na ministra cestovného ruchu a športu Dušan Keketi , bývalý generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, informoval, že pripravujú ministerstvo, ktoré bude malé, ale nevie, či najmenšie.„Bude digitalizované, plné profesionálov. Určite to nebude trafika pre mňa, ani pre nikoho iného,” uviedol Keketi.Veril, že stihnú termín 1. januára pre vznik ministerstva, ale pripravujú sa aj na iné varianty. SNS presadila vznik ministerstva v koaličnej zmluve aj v programe vlády. Vláda už vymenovala Keketiho za svojho splnomocnenca pre cestovný ruch a šport.Predstavitelia cestovného ruchu, profesijné združenia a organizácie vo Zväze cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR) vznik ministerstva cestovného ruchu a športu podporujú. Zväz dlhodobo presadzuje posilnenie riadenia a cielenú podporu tomuto odvetviu, a to najmä po pandémii, ktorá najviac zasiahla práve turizmus.„Pozícia Slovenska na globálnom i európskom trhu sa oslabila aj v súvislosti s vojnovými konfliktami, najmä kvôli vojne v susediacej Ukrajine. Preto je nevyhnutné zabezpečiť postupné riešenie špecifických problémov odvetvia, ktoré tvoria predovšetkým malé a stredné podniky,” uviedol prezident ZCR Marek Harbuľák Za potrebnú označil lepšiu koordináciu nástrojov na pomoc a reštart cestovného ruchu, aj z dôvodu lepšieho rozvoja regiónov.„Sme presvedčení, že odborná diskusia so zástupcami nového ministerstva pre cestovný ruch a šport bude efektívna a prispeje k napĺňaniu cieľov v programovom vyhlásení vlády, ktoré sú totožné s požiadavkami branže pred parlamentnými voľbami,” dodal Harbuľák.