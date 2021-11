Nové opatrenia sú pre šport ranou odzadu a klinec do rakvy tréningov mládeže, odkazuje Slovenský futbalový zväz

Slabošská rana odzadu

Vláda sa neinšpirovala zahraničím

Tvrdá rana

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nové vládne opatrenia týkajúce sa obmedzení účasti fanúšikov na športových podujatiach v súvislosti s mimoriadne zlou pandemickou situáciou prijali s nevôľou aj Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaci orgán Fortuna ligy a tiež Slovenský futbalový zväz (SFZ).Od nasledujúceho týždňa totiž podľa tzv. Covid automatu bude povolená účasť pre 200 osôb pri červenej farbe a pri bordovej a čiernej farbe sú tieto čísla ešte nižšie, to všetko platí len pre zaočkované osoby alebo ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Obe organizácie sa rozhodli vyjadriť nespokojnosť prostredníctvom tlačových vyhlásení.SFZ nie je spokojný, že až do štvrtkového popoludnia nemal žiadnu možnosť oboznámiť sa s tým, aké úpravy sa od pondelka chystajú. A nový Covid automat považuje za neadekvátny."Šport dostáva ďalšiu silnú ranu, navyše slabošsky odzadu. Nový Covid automat, ktorý sa deklaruje ako dočasný na tri týždne, hádže dnes celé Slovensko a všetky jeho okresy do jedného vreca. Jedna vec sú fanúšikovia a profesionálne súťaže, druhá ešte esenciálnejšia vec je v amatérskom a mládežníckom športe hra samotná a možnosť trénovať. Nový automat však zabil šancu dohrať amatérske a mládežnícke súťaže a zakázal aj tréningy, keďže sa nemôže športovať v inom režime ako podľa protokolu OP. Všetci vieme, že na mládežníckej úrovni a v regiónoch nie je reálne zabezpečiť, aby boli hráči očkovaní. Spoliehať sa na prekonanie ochorenia je úplne scestné. Zároveň aj nenápadná zmena definície plne očkovanej osoby, za ktorú sa po novom považujú deti do 12 rokov len s testom, je úprimne, klinec do rakvy práve súťažnému a tréningovému procesu mládeže," uvádza SFZ.Podľa zväzu si vláda nedala námahu, aby pri účasti fanúšikov urobila aspoň spravodlivé percentuálne obmedzenie, ktoré berie do úvahy kapacitu priestoru."Neinšpirovala sa ani zahraničím a krajinami EÚ, pretože napr. v Česku a v Rakúsku sú predsa štadióny pre zaočkovaných a prekonaných dostupné bez obmedzení. Divácka kulisa je z našich podujatí vyoutovaná. Nemáme kapacitu na pochopenie opätovného nastolenia totálnej ignorancie športového hnutia pri tvorbe opatrení. Nový automat sa nezrodil za dve hodiny, a aký-taký priestor na krátku diskusiu o alternatívach riešenia tu istotne bol. Toto rozhodnutie o nás, bez nás, jednoducho, nechápeme," myslia si predstavitelia SFZ.Podľa ÚLK dostal šport ďalšiu tvrdú ranu. "Šport je dlhodobo na chvoste záujmu štátnych predstaviteľov a súčasná situácia je toho zrkadlom. Koncepčné riešenie, ktoré mal nastavovať Covid automat, zohľadňujúc aktuálnu situáciu či očkovanosť, dnes už neplatí. Nie krok, ale tisíc krokov späť. Žiadne percentuálne obmedzenie, žiadne zohľadnenie obrovského otvoreného priestranstva, žiadna sektorizácia, žiadne výhody pre očkovaných. Bez akejkoľvek logiky, dôvodu," napísali predstavitelia únie.ÚLK tiež uviedla, že cieľom aktuálne nie je mať plné štadióny, má však pocit krivdy. "Dlho sme bojovali za opatrenia, ktoré by boli v súlade s logickými argumentami. Aktuálne vyústenie situácie znova postráda logiku, zdá sa, že ide o skratové rozhodnutie na základe súčasnej krízovej situácie, ktorej sa však dalo predísť," uvádza ÚLK.