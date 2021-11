Rakúsko tvrdo obmedzilo športové podujatia, elitné súťaže budú bez divákov, nižšie súťaže prerušia

Vyčítajú im nedostatok komunikácie

Lockdown zaviedli na dvadsať dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - V protiklade s vyjadreniami viacerých športových organizácií rakúska vláda v súvislosti s celoštátnym lockdownom zaviedla aj prísne opatrenia týkajúce sa športových podujatí. A urobila tak bez konzultácie s jednotlivými predstaviteľmi športu.V Rakúsku od pondelka môžu pokračovať iba elitné športové súťaže, aj to bez divákov v hľadiskách.V krajine nebude platiť žiadne percentuálne obsadenie maximálnej kapacity či umožnenie návštevy súťaží zaočkovanými osobami. Pri menej obľúbených športoch a nižších súťažiach platí dokonca ich úplné prerušenie.Rozhodnutie padlo na rokovaní vlády s čelnými predstaviteľmi regiónov pri tirolskom jazere Achensee."Je to ťažké pochopiť, že mnoho športov musíme prerušiť," uviedol na webe orf.at prezident organizácie Sport Austria Hans Niessl.Rovnako ako na Slovensku aj v Rakúsku politickým špičkám vyčítajú nedostatok komunikácie s predstaviteľmi športu.Rakúska vláda zaviedla celonárodný lockdown na 20 dní s tým, že po desiatich dňoch príde k prehodnoteniu situácie.Rakúsko pôvodne od pondelka zaviedlo celonárodný lockdown pre nezaočkovaných, no počty nakazených ďalej výrazne stúpali, vláda preto podľa jej predstaviteľov nemala na výber a musela opatrenie rozšíriť na všetkých.V krajine denne pribúda päťciferný počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Od februára 2022 plánujú Rakúšania zaviesť povinné očkovanie, detaily vláda plánuje doladiť v najbližších týždňoch.