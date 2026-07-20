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20. júla 2026
Nové povinnosti pre kritickú infraštruktúru zasiahnu množstvo sektorov vrátane dopravy a potravinárstva
Tagy: Dopravcovia Kritická infraštruktúra Nemocnice Poštové služby Potravinári Priemysel Slovenská ekonomika Zákon o kritickej infraštruktúre
Medzi dotknutými sú napríklad dopravcovia verejnej a železničnej dopravy, nemocnice, veľkí potravinári, poštové služby alebo priemyselné subjekty. Firmy na Slovensku sú zaradené do novej rozšírenej ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Medzi dotknutými sú napríklad dopravcovia verejnej a železničnej dopravy, nemocnice, veľkí potravinári, poštové služby alebo priemyselné subjekty.
Firmy na Slovensku sú zaradené do novej rozšírenej skupiny subjektov kritickej infraštruktúry štátu podľa zákona o kritickej infraštruktúre, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2024. Medzi dotknutými sú napríklad dopravcovia verejnej a železničnej dopravy, nemocnice, veľkí potravinári, poštové služby alebo priemyselné subjekty.
Ústredné orgány mali identifikovať kritické subjekty najneskôr do 17. júla 2026, od doručenia písomného oznámenia firmám plynie deväťmesačná lehota na splnenie prvých povinností.
Tento zákon transponuje európsku smernicu o odolnosti kritických subjektov a nahradil predchádzajúcu úpravu z roku 2011. Zákon pokrýva 11 sektorov vrátane energetiky, dopravy, financií, zdravotníctva, digitálnej infraštruktúry či výroby a distribúcie potravín.
Poradenská spoločnosť Moore Advisory SK upozorňuje, že okruh chránených subjektov výrazne rozširuje okrem iného aj poštové služby, farmaceutický, hutnícky a chemický priemysel. Dotknutá firma musí investovať rádovo v státisícoch eur na zavedenie povinných opatrení, pričom náklady na údržbu a prevádzku sa môžu pohybovať v tisícoch až desaťtisícoch eur ročne.
Tieto zvýšené náklady môžu byť premietnuté do koncových cien pre spotrebiteľov. Zákon kladie dôraz nielen na kybernetickú bezpečnosť, ale aj na fyzickú bezpečnosť objektov, vnútropodnikové procesy a personálne zabezpečenie.
Povinnosťou je zaviesť krízové riadenie, hodnotiť riziká, mať pripravené postupy na incidenty a plány kontinuity služieb v prípade výpadkov alebo iných krízových situácií. Každý subjekt musí mať určenú kontaktnú osobu pre styk so štátnymi orgánmi, pričom oprávnené osoby musia preukazovať bezúhonnosť.
Firmy neprevezmú zaradenie do skupiny kritických subjektov samy, ale určí ich príslušný ústredný orgán a Ministerstvo vnútra SR vedie zoznam kritických subjektov. Po doručení oznámenia majú firmy do deviatich mesiacov vykonať komplexné posúdenie rizík a do desiatich mesiacov vypracovať a zaviesť bezpečnostný plán vrátane fyzickej ochrany.
Za neposkytnutie alebo porušenie povinností hrozia pokuty až do výšky 300 000 eur, a pri opakovaných porušeniach sa táto hranica môže zdvojnásobiť. Kritické subjekty sú povinné aspoň raz za štyri roky prakticky precvičiť modelovú krízovú situáciu podľa bezpečnostného plánu.
Príslušné orgány môžu vykonávať audity alebo kontroly na overenie skutočnej pripravenosti subjektov a vážne incidenty je nutné nahlásiť do 24 hodín. Poradenský partner Ivan Lužica z Moore Advisory SK odporúča firmám začať s prípravami čo najskôr vzhľadom na náročnosť opatrení a čas potrebný na dôkladnú implementáciu.
Spoločnosť Moore Advisory SK poskytuje poradenstvo v oblastiach strategického a manažérskeho poradenstva, optimalizácie procesov, riadenia zmien a podpory transformačných projektov vo verejnom i súkromnom sektore. Je súčasťou Moore Global, medzinárodnej siete audítorských a poradenských firiem pôsobiacich vo viac ako 119 krajinách s 37 000 pracovníkmi.
Zdroj: SITA.sk - Nové povinnosti pre kritickú infraštruktúru zasiahnu množstvo sektorov vrátane dopravy a potravinárstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Firmy na Slovensku sú zaradené do novej rozšírenej skupiny subjektov kritickej infraštruktúry štátu podľa zákona o kritickej infraštruktúre, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2024. Medzi dotknutými sú napríklad dopravcovia verejnej a železničnej dopravy, nemocnice, veľkí potravinári, poštové služby alebo priemyselné subjekty.
Ústredné orgány mali identifikovať kritické subjekty najneskôr do 17. júla 2026, od doručenia písomného oznámenia firmám plynie deväťmesačná lehota na splnenie prvých povinností.
Odolnosť kritických subjektov
Tento zákon transponuje európsku smernicu o odolnosti kritických subjektov a nahradil predchádzajúcu úpravu z roku 2011. Zákon pokrýva 11 sektorov vrátane energetiky, dopravy, financií, zdravotníctva, digitálnej infraštruktúry či výroby a distribúcie potravín.
Poradenská spoločnosť Moore Advisory SK upozorňuje, že okruh chránených subjektov výrazne rozširuje okrem iného aj poštové služby, farmaceutický, hutnícky a chemický priemysel. Dotknutá firma musí investovať rádovo v státisícoch eur na zavedenie povinných opatrení, pričom náklady na údržbu a prevádzku sa môžu pohybovať v tisícoch až desaťtisícoch eur ročne.
Tieto zvýšené náklady môžu byť premietnuté do koncových cien pre spotrebiteľov. Zákon kladie dôraz nielen na kybernetickú bezpečnosť, ale aj na fyzickú bezpečnosť objektov, vnútropodnikové procesy a personálne zabezpečenie.
Zavedenie krízového riadenia
Povinnosťou je zaviesť krízové riadenie, hodnotiť riziká, mať pripravené postupy na incidenty a plány kontinuity služieb v prípade výpadkov alebo iných krízových situácií. Každý subjekt musí mať určenú kontaktnú osobu pre styk so štátnymi orgánmi, pričom oprávnené osoby musia preukazovať bezúhonnosť.
Firmy neprevezmú zaradenie do skupiny kritických subjektov samy, ale určí ich príslušný ústredný orgán a Ministerstvo vnútra SR vedie zoznam kritických subjektov. Po doručení oznámenia majú firmy do deviatich mesiacov vykonať komplexné posúdenie rizík a do desiatich mesiacov vypracovať a zaviesť bezpečnostný plán vrátane fyzickej ochrany.
Za neposkytnutie alebo porušenie povinností hrozia pokuty až do výšky 300 000 eur, a pri opakovaných porušeniach sa táto hranica môže zdvojnásobiť. Kritické subjekty sú povinné aspoň raz za štyri roky prakticky precvičiť modelovú krízovú situáciu podľa bezpečnostného plánu.
Overenie skutočnej pripravenosti
Príslušné orgány môžu vykonávať audity alebo kontroly na overenie skutočnej pripravenosti subjektov a vážne incidenty je nutné nahlásiť do 24 hodín. Poradenský partner Ivan Lužica z Moore Advisory SK odporúča firmám začať s prípravami čo najskôr vzhľadom na náročnosť opatrení a čas potrebný na dôkladnú implementáciu.
Spoločnosť Moore Advisory SK poskytuje poradenstvo v oblastiach strategického a manažérskeho poradenstva, optimalizácie procesov, riadenia zmien a podpory transformačných projektov vo verejnom i súkromnom sektore. Je súčasťou Moore Global, medzinárodnej siete audítorských a poradenských firiem pôsobiacich vo viac ako 119 krajinách s 37 000 pracovníkmi.
Zdroj: SITA.sk - Nové povinnosti pre kritickú infraštruktúru zasiahnu množstvo sektorov vrátane dopravy a potravinárstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravcovia Kritická infraštruktúra Nemocnice Poštové služby Potravinári Priemysel Slovenská ekonomika Zákon o kritickej infraštruktúre
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