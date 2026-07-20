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20. júla 2026

Finančná správa zaistila pri medzinárodnej akcii viac ako 11-tisíc litrov nelegálneho alkoholu


Tagy: Cigarety Colná správa daňová správa Distribúcia hovorca finančnej správy nelegálny alkohol organizovaná skupina

Predbežná škoda na spotrebnej dani bola v tejto súvislosti vyčíslená na viac ako 66-tisíc eur. Kriminálny ...



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20.7.2026 (SITA.sk) - Predbežná škoda na spotrebnej dani bola v tejto súvislosti vyčíslená na viac ako 66-tisíc eur.


Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v rámci medzinárodnej operácie s krycím názvom „Hrom“ zaistil v okrese Trnava 11 536 litrov alkoholu bez platných slovenských kontrolných známok. Ako informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč, predbežná škoda na spotrebnej dani bola v tejto súvislosti vyčíslená na viac ako 66-tisíc eur.

Nelegálna výroba cigariet


KÚFS už predtým v spolupráci s maďarskou daňovou a colnou správou v rámci prvej fázy akcie Hrom zasiahol proti organizovanej skupine podozrivej z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet.

„Na Slovensku finančná správa zaistila takmer osem ton tabakovej suroviny a viac ako 325-tisíc cigariet bez platnej kontrolnej známky. Maďarské orgány zároveň odhalili kompletnú nelegálnu výrobnú linku, viac ako 156-tisíc cigariet a 5,5 tony tabaku. V rámci operácie bolo zadržaných päť osôb,“ uviedol Kováč.

V nadväzujúcej akcii ozbrojení príslušníci KÚFS spolu s príslušníkmi Colného úradu Trnava vykonali prehliadku iných priestorov a pozemkov v okrese Trnava.

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Podozrenie z porušenia predpisov


„V nich odhalili veľké množstvo spotrebiteľských balení liehu rôznych značiek a druhov, ktoré neboli označené platnou slovenskou kontrolnou známkou na daňové účely,“ informoval hovorca. Trestné konanie je v tejto súvislosti vedené pre podozrenie z porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru.

„Páchateľom v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ zdôraznil Kováč. Doplnil, že keďže vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony, finančná správa v súčasnosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa zaistila pri medzinárodnej akcii viac ako 11-tisíc litrov nelegálneho alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cigarety Colná správa daňová správa Distribúcia hovorca finančnej správy nelegálny alkohol organizovaná skupina
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