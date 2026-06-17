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17. júna 2026
Nové pravidlá EÚ otvoria cestu rastlinám odolnejším voči suchu, škodcom aj klimatickým zmenám
Európsky parlament schválil reguláciu nových genómových techník, ktoré majú podporiť udržateľnejšie poľnohospodárstvo.
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Európsky parlament (EP) schválil nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou nových genómových techník (NGT).
Tie majú poľnohospodárom uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nová legislatíva má zároveň podporiť vyššie výnosy a znížiť potrebu používania pesticídov.
Genetické úpravy
Rastliny upravené pomocou NGT sa budú po novom deliť do dvoch kategórií. Do kategórie NGT-1 budú patriť rastliny s genetickými úpravami porovnateľnými s prirodzenými zmenami alebo konvenčným šľachtením.
Tie sa budú považovať za bežné rastliny a budú podliehať jednoduchším pravidlám. Naopak, rastliny kategórie NGT-2 budú naďalej podliehať prísnym pravidlám platným pre geneticky modifikované organizmy vrátane posúdenia rizík a povoľovacieho procesu.
Odolné a zdravé plodiny
Nové pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pestované v Európskej únii (EÚ) aj na dovážané produkty. Medzi príklady plodín vyvíjaných pomocou NGT patria nízkolepková pšenica, zemiaky odolné voči patogénom alebo kukurica odolná voči suchu.
Legislatíva zachováva povinné označovanie a vysledovateľnosť rastlín NGT-2. Pri rastlinách NGT-1 vznikne verejná databáza EÚ a osivá budú musieť byť jasne označené. Členské štáty si zároveň zachovajú možnosť zakázať pestovanie rastlín kategórie NGT-2 na svojom území.
Historické víťazstvo
V ekologickom poľnohospodárstve nebudú nové genómové techniky povolené. Nariadenie obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa patentov a ochrany hospodárskej súťaže.
Tie majú zabrániť nadmernej koncentrácii trhu a zabezpečiť poľnohospodárom prístup k novým odrodám za primeraných podmienok.
„Ide o historické víťazstvo pre európskych poľnohospodárov aj pre budúcnosť Európy,“ uviedla spravodajkyňa návrhu Jessica Polfjärdová. Nové pravidlá začnú platiť dva roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia.
Zdroj: SITA.sk - Nové pravidlá EÚ otvoria cestu rastlinám odolnejším voči suchu, škodcom aj klimatickým zmenám © SITA Všetky práva vyhradené.
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