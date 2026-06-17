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17. júna 2026

Nové pravidlá EÚ otvoria cestu rastlinám odolnejším voči suchu, škodcom aj klimatickým zmenám


Tagy: Ekologické poľnohospodárstvo Geneticky modifikované potraviny NGT Pšenica Zemiaky

Európsky parlament schválil reguláciu nových genómových techník, ktoré majú podporiť udržateľnejšie poľnohospodárstvo.



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aptopix_germany_weather_60138 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament schválil reguláciu nových genómových techník, ktoré majú podporiť udržateľnejšie poľnohospodárstvo.

Európsky parlament (EP) schválil nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou nových genómových techník (NGT).


Tie majú poľnohospodárom uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nová legislatíva má zároveň podporiť vyššie výnosy a znížiť potrebu používania pesticídov.



Genetické úpravy


Rastliny upravené pomocou NGT sa budú po novom deliť do dvoch kategórií. Do kategórie NGT-1 budú patriť rastliny s genetickými úpravami porovnateľnými s prirodzenými zmenami alebo konvenčným šľachtením.


Tie sa budú považovať za bežné rastliny a budú podliehať jednoduchším pravidlám. Naopak, rastliny kategórie NGT-2 budú naďalej podliehať prísnym pravidlám platným pre geneticky modifikované organizmy vrátane posúdenia rizík a povoľovacieho procesu.



Odolné a zdravé plodiny


Nové pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pestované v Európskej únii (EÚ) aj na dovážané produkty. Medzi príklady plodín vyvíjaných pomocou NGT patria nízkolepková pšenica, zemiaky odolné voči patogénom alebo kukurica odolná voči suchu.


Legislatíva zachováva povinné označovanie a vysledovateľnosť rastlín NGT-2. Pri rastlinách NGT-1 vznikne verejná databáza EÚ a osivá budú musieť byť jasne označené. Členské štáty si zároveň zachovajú možnosť zakázať pestovanie rastlín kategórie NGT-2 na svojom území.



Historické víťazstvo


V ekologickom poľnohospodárstve nebudú nové genómové techniky povolené. Nariadenie obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa patentov a ochrany hospodárskej súťaže.


Tie majú zabrániť nadmernej koncentrácii trhu a zabezpečiť poľnohospodárom prístup k novým odrodám za primeraných podmienok.


„Ide o historické víťazstvo pre európskych poľnohospodárov aj pre budúcnosť Európy,“ uviedla spravodajkyňa návrhu Jessica Polfjärdová. Nové pravidlá začnú platiť dva roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia.




Zdroj: SITA.sk - Nové pravidlá EÚ otvoria cestu rastlinám odolnejším voči suchu, škodcom aj klimatickým zmenám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekologické poľnohospodárstvo Geneticky modifikované potraviny NGT Pšenica Zemiaky
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