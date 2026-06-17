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17. júna 2026
Raši a Okamura rokovali v Prahe o koordinácii v rámci V4, hlavnými témami boli energie a eurofondy – VIDEO, FOTO
Tagy: česko-slovenské vzťahy Český parlament Energie Predseda Národnej rady SR (NR SR) spaľovacie motory Vzdelávanie mladých
„Chceme spoločne bojovať proti vysokým cenám energií a chrániť priemysel aj peňaženky našich občanov," uviedol Richard Raši po rokovaní. Predseda
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17.6.2026 (SITA.sk) - „Chceme spoločne bojovať proti vysokým cenám energií a chrániť priemysel aj peňaženky našich občanov," uviedol Richard Raši po rokovaní.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa v utorok stretol s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom v rámci oficiálnej návštevy v Prahe. Hlavnou témou ich rokovania bola koordinácia spoločných postojov Slovenska a Česka pred slovenským predsedníctvom vo Vyšehradskej štvorke (V4), ktoré vyvrcholí v nasledujúcich mesiacoch.
„Vďaka nadštandardným vzťahom s ČR plánujeme počas predsedníctva vo V4 koordinovať naše spoločné postoje v oblasti energetickej bezpečnosti a nových eurofondov, ako aj v boji proti byrokracii a nelegálnej migrácii. Chceme spoločne bojovať proti vysokým cenám energií a chrániť priemysel aj peňaženky našich občanov," uviedol Richard Raši po rokovaní.
Obaja predsedovia parlamentov odmietli nadbytočnú byrokraciu, vrátane systému emisných povoleniek ETS2, ktorý by podľa nich výrazne zvýšil ceny energií pre občanov od roku 2028. „Spoločne s českými partnermi plánujeme počas predsedníctva vo V4 koordinovane aj s ostatnými členmi zoskupenia tlačiť na odklad tohto systému minimálne do roku 2030," zdôraznil Raši.
Ďalej vyjadril nesúhlas aj s rigidným zákazom spaľovacích motorov do roku 2035 a apeloval na presadzovanie princípu technologickej neutrality, aby sa chránil automobilový sektor. Pri spolupráci v energetike sa obaja lídri zhodli na rozvoji jadrovej energetiky. Plánované je tiež stretnutie predsedov parlamentov V4 12. a 13. novembra v Bratislave, kde budú tieto témy kľúčové.
Podpora mladej generácie a vzdelávanie v oblasti parlamentnej demokracie boli ďalšími významnými témami. „Bude spustený Modelový parlament Česka, inšpirovaný slovenským príkladom. Schválili sme dohodu o spustení vzájomných pravidelných študentských stáží v národných parlamentoch. Chceme, aby mladí ľudia pochopili fungovanie parlamentnej demokracie," povedal Raši.
Na jar 2027 sa plánuje počas slovenského predsedníctva vo V4 konferencia mládežníckych parlamentov V4 Youth, kde bude česky parlament jedným z hlavných pilierov.
Okrem politických tém predseda Raši vyzdvihol pokrok v cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotníckych záchranných služieb, ktorá má prekonať hranice v poskytovaní pomoci. Projekty financované z eurofondov v rámci programu Interreg zaznamenali viac ako 90 % mieru zazmluvnenia k júnu 2026.
Diskutovali aj o migrácii. „Migrácia musí byť riadená v súlade s požiadavkami zamestnávateľov a možnosťami krajín, nesmie byť nelegálna ani diktovaná proti záujmom občanov," zdôraznil Raši.
Vyvrcholením programu bolo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť, ktoré budú udeľované osobnostiam z oblasti kultúry, vedy, diplomacie a verejného života na významné historické dni 28. a 30. októbra. Raši zdôraznil, že aj po rozdelení spoločného štátu zostávajú Slovensko a Česko najbližšími partnermi na základe kultúrnych a historických väzieb.
Kultúrny rozmer návštevy podčiarkli aj formálnym prevzatím záštity nad spoločnou výstavou o architektovi Dušanovi Jurkovičovi, ktorého dielo symbolizuje hlboké prepojenie oboch národov.
Rokovanie sa skončilo spoločným uctením si česko-slovenských hrdinov odboja počas druhej svetovej vojny položením vencov k Národnému pamätníku na Vítkove a v Chráme svätého Cyrila a Metoda.
Zdroj: SITA.sk - Raši a Okamura rokovali v Prahe o koordinácii v rámci V4, hlavnými témami boli energie a eurofondy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa v utorok stretol s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom v rámci oficiálnej návštevy v Prahe. Hlavnou témou ich rokovania bola koordinácia spoločných postojov Slovenska a Česka pred slovenským predsedníctvom vo Vyšehradskej štvorke (V4), ktoré vyvrcholí v nasledujúcich mesiacoch.
Proti reguláciám
„Vďaka nadštandardným vzťahom s ČR plánujeme počas predsedníctva vo V4 koordinovať naše spoločné postoje v oblasti energetickej bezpečnosti a nových eurofondov, ako aj v boji proti byrokracii a nelegálnej migrácii. Chceme spoločne bojovať proti vysokým cenám energií a chrániť priemysel aj peňaženky našich občanov," uviedol Richard Raši po rokovaní.
Obaja predsedovia parlamentov odmietli nadbytočnú byrokraciu, vrátane systému emisných povoleniek ETS2, ktorý by podľa nich výrazne zvýšil ceny energií pre občanov od roku 2028. „Spoločne s českými partnermi plánujeme počas predsedníctva vo V4 koordinovane aj s ostatnými členmi zoskupenia tlačiť na odklad tohto systému minimálne do roku 2030," zdôraznil Raši.
Ďalej vyjadril nesúhlas aj s rigidným zákazom spaľovacích motorov do roku 2035 a apeloval na presadzovanie princípu technologickej neutrality, aby sa chránil automobilový sektor. Pri spolupráci v energetike sa obaja lídri zhodli na rozvoji jadrovej energetiky. Plánované je tiež stretnutie predsedov parlamentov V4 12. a 13. novembra v Bratislave, kde budú tieto témy kľúčové.
Spoločné iniciatívy
Podpora mladej generácie a vzdelávanie v oblasti parlamentnej demokracie boli ďalšími významnými témami. „Bude spustený Modelový parlament Česka, inšpirovaný slovenským príkladom. Schválili sme dohodu o spustení vzájomných pravidelných študentských stáží v národných parlamentoch. Chceme, aby mladí ľudia pochopili fungovanie parlamentnej demokracie," povedal Raši.
Na jar 2027 sa plánuje počas slovenského predsedníctva vo V4 konferencia mládežníckych parlamentov V4 Youth, kde bude česky parlament jedným z hlavných pilierov.
Okrem politických tém predseda Raši vyzdvihol pokrok v cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotníckych záchranných služieb, ktorá má prekonať hranice v poskytovaní pomoci. Projekty financované z eurofondov v rámci programu Interreg zaznamenali viac ako 90 % mieru zazmluvnenia k júnu 2026.
Diskutovali aj o migrácii. „Migrácia musí byť riadená v súlade s požiadavkami zamestnávateľov a možnosťami krajín, nesmie byť nelegálna ani diktovaná proti záujmom občanov," zdôraznil Raši.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/navsteva-predsedu-narodnej-rady-sr-v-ceskej-republike-fotografie/">Návšteva predsedu Národnej rady SR v Českej republike (fotografie)
Kultúrne prepojenie
Vyvrcholením programu bolo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť, ktoré budú udeľované osobnostiam z oblasti kultúry, vedy, diplomacie a verejného života na významné historické dni 28. a 30. októbra. Raši zdôraznil, že aj po rozdelení spoločného štátu zostávajú Slovensko a Česko najbližšími partnermi na základe kultúrnych a historických väzieb.
Kultúrny rozmer návštevy podčiarkli aj formálnym prevzatím záštity nad spoločnou výstavou o architektovi Dušanovi Jurkovičovi, ktorého dielo symbolizuje hlboké prepojenie oboch národov.
Rokovanie sa skončilo spoločným uctením si česko-slovenských hrdinov odboja počas druhej svetovej vojny položením vencov k Národnému pamätníku na Vítkove a v Chráme svätého Cyrila a Metoda.
Zdroj: SITA.sk - Raši a Okamura rokovali v Prahe o koordinácii v rámci V4, hlavnými témami boli energie a eurofondy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: česko-slovenské vzťahy Český parlament Energie Predseda Národnej rady SR (NR SR) spaľovacie motory Vzdelávanie mladých
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