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17. júna 2026

Raši a Okamura rokovali v Prahe o koordinácii v rámci V4, hlavnými témami boli energie a eurofondy – VIDEO, FOTO


Tagy: česko-slovenské vzťahy Český parlament Energie Predseda Národnej rady SR (NR SR) spaľovacie motory Vzdelávanie mladých

„Chceme spoločne bojovať proti vysokým cenám energií a chrániť priemysel aj peňaženky našich občanov," uviedol Richard Raši po rokovaní. Predseda



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6a32765561f95328526267 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - „Chceme spoločne bojovať proti vysokým cenám energií a chrániť priemysel aj peňaženky našich občanov," uviedol Richard Raši po rokovaní.


Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa v utorok stretol s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom v rámci oficiálnej návštevy v Prahe. Hlavnou témou ich rokovania bola koordinácia spoločných postojov Slovenska a Česka pred slovenským predsedníctvom vo Vyšehradskej štvorke (V4), ktoré vyvrcholí v nasledujúcich mesiacoch.

Proti reguláciám


Vďaka nadštandardným vzťahom s ČR plánujeme počas predsedníctva vo V4 koordinovať naše spoločné postoje v oblasti energetickej bezpečnosti a nových eurofondov, ako aj v boji proti byrokracii a nelegálnej migrácii. Chceme spoločne bojovať proti vysokým cenám energií a chrániť priemysel aj peňaženky našich občanov," uviedol Richard Raši po rokovaní.

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Obaja predsedovia parlamentov odmietli nadbytočnú byrokraciu, vrátane systému emisných povoleniek ETS2, ktorý by podľa nich výrazne zvýšil ceny energií pre občanov od roku 2028. „Spoločne s českými partnermi plánujeme počas predsedníctva vo V4 koordinovane aj s ostatnými členmi zoskupenia tlačiť na odklad tohto systému minimálne do roku 2030," zdôraznil Raši.

Ďalej vyjadril nesúhlas aj s rigidným zákazom spaľovacích motorov do roku 2035 a apeloval na presadzovanie princípu technologickej neutrality, aby sa chránil automobilový sektor. Pri spolupráci v energetike sa obaja lídri zhodli na rozvoji jadrovej energetiky. Plánované je tiež stretnutie predsedov parlamentov V4 12. a 13. novembra v Bratislave, kde budú tieto témy kľúčové.

Spoločné iniciatívy


Podpora mladej generácie a vzdelávanie v oblasti parlamentnej demokracie boli ďalšími významnými témami. „Bude spustený Modelový parlament Česka, inšpirovaný slovenským príkladom. Schválili sme dohodu o spustení vzájomných pravidelných študentských stáží v národných parlamentoch. Chceme, aby mladí ľudia pochopili fungovanie parlamentnej demokracie," povedal Raši.

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Na jar 2027 sa plánuje počas slovenského predsedníctva vo V4 konferencia mládežníckych parlamentov V4 Youth, kde bude česky parlament jedným z hlavných pilierov.

Okrem politických tém predseda Raši vyzdvihol pokrok v cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotníckych záchranných služieb, ktorá má prekonať hranice v poskytovaní pomoci. Projekty financované z eurofondov v rámci programu Interreg zaznamenali viac ako 90 % mieru zazmluvnenia k júnu 2026.

Diskutovali aj o migrácii. „Migrácia musí byť riadená v súlade s požiadavkami zamestnávateľov a možnosťami krajín, nesmie byť nelegálna ani diktovaná proti záujmom občanov," zdôraznil Raši.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/navsteva-predsedu-narodnej-rady-sr-v-ceskej-republike-fotografie/">Návšteva predsedu Národnej rady SR v Českej republike (fotografie)



Kultúrne prepojenie


Vyvrcholením programu bolo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť, ktoré budú udeľované osobnostiam z oblasti kultúry, vedy, diplomacie a verejného života na významné historické dni 28. a 30. októbra. Raši zdôraznil, že aj po rozdelení spoločného štátu zostávajú Slovensko a Česko najbližšími partnermi na základe kultúrnych a historických väzieb.

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Kultúrny rozmer návštevy podčiarkli aj formálnym prevzatím záštity nad spoločnou výstavou o architektovi Dušanovi Jurkovičovi, ktorého dielo symbolizuje hlboké prepojenie oboch národov.

Rokovanie sa skončilo spoločným uctením si česko-slovenských hrdinov odboja počas druhej svetovej vojny položením vencov k Národnému pamätníku na Vítkove a v Chráme svätého Cyrila a Metoda.


Zdroj: SITA.sk - Raši a Okamura rokovali v Prahe o koordinácii v rámci V4, hlavnými témami boli energie a eurofondy – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česko-slovenské vzťahy Český parlament Energie Predseda Národnej rady SR (NR SR) spaľovacie motory Vzdelávanie mladých
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