Štvrtok 12.3.2026
Meniny má Gregor
|Denník - Správy
Nové pravidlá kuchynského dizajnu: Tieto kedysi „must-have“ prvky sú na ústupe
Kuchyňa sa mení. A to rýchlejšie, než by sme čakali. Ešte pred desiatimi rokmi existoval akýsi neoficiálny návod na „správnu" kuchyňu.
Horné skrinky po strop. Lesklé biele povrchy. Obklad v štýle metro. Dnes to už neplatí a práve tieto prvky sú tými, ktorých sa interiéroví dizajnéri zbavujú ako prví.
Vzdušnosť je cennejšia ako úložný priestor
Horné nástenné skrinky boli dlho synonymom dobre vybavenej kuchyne. Logika bola jednoduchá – čím viac úložného priestoru, tým lepšie. Lenže tento prístup mal jednu zásadnú nevýhodu. Kuchyňa pôsobila ako sklad, nie ako miesto, kde chcete tráviť čas.
Dnes dizajnéri čoraz častejšie volia otvorené police, vysoké špajze alebo jednoducho prázdne steny, ktoré nechávajú priestor dýchať. Otvorené police navyše plnia duálnu funkciu, tzn. sú zároveň úložným aj dekoratívnym prvkom. Vkusne upravená polica s keramikou, bylinkami a obľúbenými kuchynskými doplnkami hovorí o majiteľovi oveľa viac než rad zatvorených dvierok. Pre tých, ktorí si nechcú vzdať uzavretých úložných možností, je riešením presunutie kapacity inam, napríklad do hlbších spodných skriniek alebo integrovaných stĺpových skríň.
Obklad mizne alebo sa radikálne zjednodušuje
Obklad za kuchynskou linkou bol dlho považovaný za nevyhnutnosť – ochranu steny, ale aj príležitosť na výrazný dekoratívny prvok. Malé metro dlaždice, vzor rybej kosti či kontrastné škáry. Tieto kombinácie dominovali kuchyniam až do tej miery, že sa stali klišé.
Nový prístup je iný. Mnohé moderné kuchyne na mieru dnes pracovnú dosku jednoducho predlžujú na stenu. Bez škár, bez prerušenia. Výsledok je architektonicky čistý a vizuálne jednotný. Tam, kde je ochrana steny skutočne potrebná, napríklad za varnou doskou, sa volí priehľadný panel alebo minimálny obklad z rovnakého materiálu ako pracovná plocha, aby kontinuita nebola narušená.
Biely lesk odchádza, prichádza hĺbka
Lesklé biele kuchyne zažili svoje roky slávy. Pôsobili moderne, čisto a nadčasovo. Prax však ukázala ich slabé miesto – každý odtlačok prsta a každá kvapka vody boli okamžite viditeľné. Udržiavať takúto kuchyňu v dokonalom stave pri každodennom varení je v podstate sizyfovská práca.
Dnes ich nahrádzajú matné povrchy, jemné textúry, prírodné materiály a dvojfarebné kombinácie skriniek. Spodná časť linky v tmavšom odtieni, horná časť svetlejšia. Alebo kombinácia lakovaných skriniek s drevenými prvkami, ktoré dodávajú teplo a kontrast. Tento prístup je nielen vizuálne bohatší, ale aj oveľa viac odpúšťa v každodennom používaní.
Zapustené svietidlá? Atmosféra víťazí
Mriežka zapustených bodových svietidiel na strope bola roky štandardom funkčného kuchynského osvetlenia. Problém je, že takéto svetlo je síce rovnomerné, ale ploché, chladné a bez charakteru. Večer, keď chcete v kuchyni tráviť čas aj mimo varenia, pôsobí skôr ako operačná sála než domáci priestor.
Moderný prístup k osvetleniu kuchyne pracuje s vrstvami. Závesné svietidlá nad ostrovčekom alebo jedálenským stolom vytvárajú ohnisko a pridávajú osobnosť. Podskrinkový LED pásik poskytuje pracovné svetlo presne tam, kde je ho treba, a nástenné svietidlá alebo stolné lampy na pracovnej ploche dodávajú intimitu a teplo. Kuchyňu si môžete prispôsobiť. Inak vyzerá pri varení, inak pri pomalých ránach so šálkou kávy a inak pri večernom pohári vína.
Dobrý kuchynský dizajn nie je o tom, čo je práve trendy. Je o tom, čo vám bude vyhovovať v dlhodobom horizonte a v čom sa budete cítiť skutočne doma. Ak vás článok inšpiroval a premýšľate nad novou kuchyňou, najlepší ďalší krok je osobná konzultácia s odborníkom. Navštívte Dalno kuchyne Bratislava alebo iné autorizované štúdio Dalno, ktoré nájdete po celom Slovensku, a presvedčte sa na vlastné oči, ako môže vyzerať kuchyňa, ktorá je skutočne navrhnutá pre vás.
Zdroj foto: ImageFlow / Adobestock.com
