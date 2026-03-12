Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. marca 2026

12. marca 2026

Únia miest Slovenska rešpektuje snahu pomáhať rodinám, opatrenia sa však nesmú robiť na úkor samospráv


Opatrenia na pomoc rodinám sú správne, no ich náklady sa nesmú prenášať na samosprávy. Upozornila na to



rybnicek 676x438 12.3.2026 (SITA.sk) - Opatrenia na pomoc rodinám sú správne, no ich náklady sa nesmú prenášať na samosprávy. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS). Ako zdôraznila, stabilné mestá a obce sú základom stabilných služieb práve pre rodiny, deti a komunity.


"Rešpektujeme snahu štátu pomáhať rodinám a oceniť ženy, ktoré vychovali viac detí. Avšak, pri politicky komunikovanom návrhu strany Hlas-SD, aby ženy so štyrmi a viac deťmi neplatili daň z príjmu, upozorňujeme na vážne dôsledky pre mestá a obce," doplnila ÚMS.

Hlavné príjmy samospráv


Únia miest vysvetlila, že podielová daň z príjmu fyzických osôb patrí medzi hlavné príjmy samospráv. Z týchto peňazí financujú materské a základné školy, sociálne služby, verejné priestory, komunitné služby či voľnočasové aktivity pre deti. Zníženie tohto príjmu bez systémovej náhrady zapríčiní oslabenie služieb, ktoré denne využívajú práve rodiny s deťmi.

"Zároveň upozorňujeme, že následky takéhoto opatrenia by neboli na Slovensku rovnaké. Rodiny so štyrmi a viac deťmi sú koncentrované v niektorých regiónoch výrazne odlišne," dodala ÚMS.

Náhrada výpadku príjmov


Prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček zdôraznil, že ak štát prichádza s týmto návrhom, musí súčasne jasne povedať, ako samosprávam nahradí výpadok príjmov, aby zostali služby pre obyvateľov zachované.

"Mestá a obce už dnes rodiny podporujú konkrétnymi opatreniami – od budovania kapacít materských škôl, sociálnymi a komunitnými službami, podporou voľnočasových aktivít detí či rozvojom dostupného bývania. Práve tieto nástroje majú na život rodín priamy vplyv a vyžadujú si stabilné a predvídateľné financovanie," povedal Rybníček.

Podpora rodín nesmie oslabiť samosprávy


Podpora rodín má byť podľa únie miest spravodlivá a systémová, zároveň však nesmie oslabiť samosprávy. ÚMS preto žiada štát, aby pri takýchto návrhoch vždy predstavil a vopred korektne prediskutoval so samosprávnymi združeniami aj mechanizmus kompenzácie.

"Na základe dostupných štatistických údajov SR vieme, že najviac matiek so štyrmi a viac deťmi žije v Prešovskom kraji – viac ako 40-tisíc, nasleduje Košický kraj s približne 30-tisíc a Žilinský kraj s približne 27-tisíc. Naopak, Bratislavský kraj má približne deväťtisíc matiek v tejto kategórii," priblížila ÚMS s tým, že ešte výraznejšie rozdiely sú medzi okresmi.

Napríklad okres Prešov má približne 7,5 tisíca matiek so štyrmi a viac deťmi, Košice-okolie okolo šesťtisíc a okresy Sabinov, Vranov nad Topľou a Kežmarok približne po päťtisíc. "Vo viacerých okresoch západného Slovenska je však tento počet často len na úrovni tisíc až dvetisíc. Rozdiel medzi jednotlivými okresmi tak môže byť aj štvornásobný až päťnásobný," uzavrela ÚMS.


Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska rešpektuje snahu pomáhať rodinám, opatrenia sa však nesmú robiť na úkor samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.

