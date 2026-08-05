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05. augusta 2026
Nové radary na slovenských cestách sú podľa PS z Ruska, Bátor hovorí o riziku pre bezpečnosť štátu – VIDEO
Desiatky nových rýchlostných radarov na slovenských cestách pochádzajú podľa Progresívneho Slovenska z Ruska, varujú pred rizikom zneužitia dát tajnými službami. Nové rýchlostné radary, ktorých by ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Desiatky nových rýchlostných radarov na slovenských cestách pochádzajú podľa Progresívneho Slovenska z Ruska, varujú pred rizikom zneužitia dát tajnými službami.
Nové rýchlostné radary, ktorých by podľa opozičného Progresívneho Slovenska malo byť na našich cestách namontovaných už desiatky, sú pravdepodobne ruskej výroby. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal bezpečnostný expert progresívcov Peter Bátor, kamerové radary, ktoré na sebe nemajú označeného výrobcu, sa na základe porovnaní na minimálne 99 percent zhodujú s tými, ktoré vyrába ruská firma Semicon zo Sankt-Peterburgu.
„Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek,“ vysvetlil Bátor s tým, že jediné zariadenie, ktoré sa pri porovnaní s týmto zhoduje je to ruské. „Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie,“ skonštatoval Bátor s tým, že jediné západné krajiny, v ktorej majú tieto zariadenia certifikáciu, je Slovensko a Chorvátsko.
„V Chorvátsku toto zariadenie prešlo riadnym výberovým konaním,“ zdôraznil Bátor s tým, že na Slovensku o ich použití nič nevieme. Jediná zverejnená zmluva sa totiž podľa neho týka len 10 kamier, ktoré majú byť vyrobené v Nemecku a vyzerajú inak. „Preto máme všetky dôvody si myslieť, že tieto kamery boli obstarané zmluvou, ktorá nie je zverejnená a ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou utajená,“ povedal Bátor.
Systém podľa Bátora dokáže rozoznávať značky vozidiel, ich rýchlosť a dokáže ich zaradiť presne do kategórie, a zistiť, či majú technickú, alebo emisnú kontrolu, prípadne platnú diaľničnú známku. Dokáže však zhotovovať aj fotografie ľudí v autách a tiež videozáznamy. „Všetky tieto údaje dokáže posielať nielen po kábli, ale aj bezdrôtovo,“ vysvetlil Bátor.
Aby kamery efektívne fungovali, potrebujú zároveň prístup do databáz. To môžu podľa neho využiť ruské spravodajské služby. Zariadenia majú navyše aj schopnosť prepnúť sa do sledovacieho režimu. „Zariadenie vtedy zaznamenáva všetky vozidlá, nielen priestupky, a po zadaní tajného kódu sprístupní aj zábery, ktoré normálne neposiela,“ uviedol Bátor.
Radary sú podľa Bátora mimo iného schopné napríklad monitorovať pohyb ukrajinských vozidiel alebo zahraničnej vojenskej techniky. „Všetko toto tento systém vie,“ doplnil s tým, že na Slovensku už môžu byť rozmiestnené desiatky zariadení.
Zdroj: SITA.sk - Nové radary na slovenských cestách sú podľa PS z Ruska, Bátor hovorí o riziku pre bezpečnosť štátu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové rýchlostné radary, ktorých by podľa opozičného Progresívneho Slovenska malo byť na našich cestách namontovaných už desiatky, sú pravdepodobne ruskej výroby. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal bezpečnostný expert progresívcov Peter Bátor, kamerové radary, ktoré na sebe nemajú označeného výrobcu, sa na základe porovnaní na minimálne 99 percent zhodujú s tými, ktoré vyrába ruská firma Semicon zo Sankt-Peterburgu.
Zhodný dizajn aj optika
„Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek,“ vysvetlil Bátor s tým, že jediné zariadenie, ktoré sa pri porovnaní s týmto zhoduje je to ruské. „Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie,“ skonštatoval Bátor s tým, že jediné západné krajiny, v ktorej majú tieto zariadenia certifikáciu, je Slovensko a Chorvátsko.
„V Chorvátsku toto zariadenie prešlo riadnym výberovým konaním,“ zdôraznil Bátor s tým, že na Slovensku o ich použití nič nevieme. Jediná zverejnená zmluva sa totiž podľa neho týka len 10 kamier, ktoré majú byť vyrobené v Nemecku a vyzerajú inak. „Preto máme všetky dôvody si myslieť, že tieto kamery boli obstarané zmluvou, ktorá nie je zverejnená a ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou utajená,“ povedal Bátor.
Riziko špionáže a sledovací režim
Systém podľa Bátora dokáže rozoznávať značky vozidiel, ich rýchlosť a dokáže ich zaradiť presne do kategórie, a zistiť, či majú technickú, alebo emisnú kontrolu, prípadne platnú diaľničnú známku. Dokáže však zhotovovať aj fotografie ľudí v autách a tiež videozáznamy. „Všetky tieto údaje dokáže posielať nielen po kábli, ale aj bezdrôtovo,“ vysvetlil Bátor.
Aby kamery efektívne fungovali, potrebujú zároveň prístup do databáz. To môžu podľa neho využiť ruské spravodajské služby. Zariadenia majú navyše aj schopnosť prepnúť sa do sledovacieho režimu. „Zariadenie vtedy zaznamenáva všetky vozidlá, nielen priestupky, a po zadaní tajného kódu sprístupní aj zábery, ktoré normálne neposiela,“ uviedol Bátor.
Radary sú podľa Bátora mimo iného schopné napríklad monitorovať pohyb ukrajinských vozidiel alebo zahraničnej vojenskej techniky. „Všetko toto tento systém vie,“ doplnil s tým, že na Slovensku už môžu byť rozmiestnené desiatky zariadení.
Zdroj: SITA.sk - Nové radary na slovenských cestách sú podľa PS z Ruska, Bátor hovorí o riziku pre bezpečnosť štátu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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