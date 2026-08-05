|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hortenzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. augusta 2026
Liberáli kritizujú predraženú výstavu v Agrokomplexe, Takáč organizuje papalášske hostiny za stovky tisíc eur – VIDEO
Tagy: Agro Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Opozícia Výdavky Výstava
Tento rok dá minister Takáč podľa doteraz zverejnených zmlúv minimálne 2,2 milióna eur. Opozičná Sloboda a Solidarita ...
Zdieľať
5.8.2026 (SITA.sk) - Tento rok dá minister Takáč podľa doteraz zverejnených zmlúv minimálne 2,2 milióna eur.
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje vysoké výdavky na organizáciu výstavy Agrokomplex v Nitre. SaS upozornila, že ministerstvo pôdohospodárstva plánuje na výstavu vynaložiť viac ako dva milióny eur, vysoké sumy pritom majú ísť najmä na catering a reprezentáciu. Opozičná SaS na to upozornila v stredu.
„V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex 108-tisíc eur. Tento rok dá minister Takáč podľa doteraz zverejnených zmlúv minimálne 2,2 milióna eur. To je dvadsaťnásobný nárast. Kým ľudia počas konsolidácie počítajú každé euro, minister organizuje papalášske hostiny za stovky tisíc eur,“ uviedla poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Obrovské sumy podľa nej idú najmä na catering a reprezentáciu.
„Len za catering na Agrokomplexe zaplatí minister Takáč približne 190-tisíc eur. Nakupuje stovky fliaš alkoholu, rum, víno, šampanské, tiramisu, cheesecaky či občerstvenie za 35 eur na osobu. Dokonca aj do stánku určeného na propagáciu školského programu objednal desiatky fliaš alkoholu a kartóny piva. V čase, keď niektoré rodiny žijú z niekoľkých eur denne, je takéto rozhadzovanie verejných peňazí absolútne neobhájiteľné,“ zdôraznila poslankyňa. Opozičná SaS vyzvala ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, aby vysoké výdavky na organizáciu agrovýstavy vysvetlil.
„Nikdy v histórii nestál Agrokomplex toľko ako za ministra Takáča. Nikdy sa na tomto podujatí nenakupovalo toľko alkoholu ani sa neminulo toľko peňazí na catering. Minister by mal vysvetliť, prečo v čase historického sucha míňa peniaze, ktoré by mohli pomôcť farmárom, na svoje súkromné párty plné alkoholu a predraženého jedla,“ priblížila Bajo Holečková.
Státisíce eur majú ísť podľa SaS aj na sprievodný program. Opozičná strana upozornila, že na nitrianskom výstavisku má za vyše 900-tisíc eur vzniknúť prezentácia novej stratégie, ktorej súčasťou má byť aj svietiaci jeleň s projekciou za 12-tisíc eur, LED imitácia dažďovej vody za ďalších 12-tisíc eur alebo zakobercovanie priestoru za 35-tisíc eur. SaS pritom prízvukovala, že vychádza zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.
Na kritiku SaS zareagovalo ministerstvo pôdohospodárstva. „Agrokomplex 2026 nie je súkromnou akciou ministra, ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebíčky, my pracujeme na tom, aby mal Agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži,“ uviedol odbor komunikácie agrorezortu.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú predraženú výstavu v Agrokomplexe, Takáč organizuje papalášske hostiny za stovky tisíc eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje vysoké výdavky na organizáciu výstavy Agrokomplex v Nitre. SaS upozornila, že ministerstvo pôdohospodárstva plánuje na výstavu vynaložiť viac ako dva milióny eur, vysoké sumy pritom majú ísť najmä na catering a reprezentáciu. Opozičná SaS na to upozornila v stredu.
Predražené cheesecaky a tiramisu
„V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex 108-tisíc eur. Tento rok dá minister Takáč podľa doteraz zverejnených zmlúv minimálne 2,2 milióna eur. To je dvadsaťnásobný nárast. Kým ľudia počas konsolidácie počítajú každé euro, minister organizuje papalášske hostiny za stovky tisíc eur,“ uviedla poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Obrovské sumy podľa nej idú najmä na catering a reprezentáciu.
„Len za catering na Agrokomplexe zaplatí minister Takáč približne 190-tisíc eur. Nakupuje stovky fliaš alkoholu, rum, víno, šampanské, tiramisu, cheesecaky či občerstvenie za 35 eur na osobu. Dokonca aj do stánku určeného na propagáciu školského programu objednal desiatky fliaš alkoholu a kartóny piva. V čase, keď niektoré rodiny žijú z niekoľkých eur denne, je takéto rozhadzovanie verejných peňazí absolútne neobhájiteľné,“ zdôraznila poslankyňa. Opozičná SaS vyzvala ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, aby vysoké výdavky na organizáciu agrovýstavy vysvetlil.
Súkromné párty plné alkoholu
„Nikdy v histórii nestál Agrokomplex toľko ako za ministra Takáča. Nikdy sa na tomto podujatí nenakupovalo toľko alkoholu ani sa neminulo toľko peňazí na catering. Minister by mal vysvetliť, prečo v čase historického sucha míňa peniaze, ktoré by mohli pomôcť farmárom, na svoje súkromné párty plné alkoholu a predraženého jedla,“ priblížila Bajo Holečková.
Státisíce eur majú ísť podľa SaS aj na sprievodný program. Opozičná strana upozornila, že na nitrianskom výstavisku má za vyše 900-tisíc eur vzniknúť prezentácia novej stratégie, ktorej súčasťou má byť aj svietiaci jeleň s projekciou za 12-tisíc eur, LED imitácia dažďovej vody za ďalších 12-tisíc eur alebo zakobercovanie priestoru za 35-tisíc eur. SaS pritom prízvukovala, že vychádza zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.
Na kritiku SaS zareagovalo ministerstvo pôdohospodárstva. „Agrokomplex 2026 nie je súkromnou akciou ministra, ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebíčky, my pracujeme na tom, aby mal Agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži,“ uviedol odbor komunikácie agrorezortu.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú predraženú výstavu v Agrokomplexe, Takáč organizuje papalášske hostiny za stovky tisíc eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Agro Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Opozícia Výdavky Výstava
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nové radary na slovenských cestách sú podľa PS z Ruska, Bátor hovorí o riziku pre bezpečnosť štátu – VIDEO
Nové radary na slovenských cestách sú podľa PS z Ruska, Bátor hovorí o riziku pre bezpečnosť štátu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Čurillovci podali žalobu na ministra Kaliňáka za výroky o mafii, pridal sa aj Lipšic
Čurillovci podali žalobu na ministra Kaliňáka za výroky o mafii, pridal sa aj Lipšic