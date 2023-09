Nové štipendium prináša na Slovensko príležitosť získať najlepšie vzdelanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ed Skoudis, prezident Technologického inštitútu SANS, hovorí:

8.9.2023 (SITA.sk) - Program Paller Cybersecurity Scholarship od Technologického inštitútu SANS ponúka plne financované štipendiá všetkým, ktorí chcú pôsobiť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Technologický inštitút SANS dnes oznámil spustenie programu Paller Cybersecurity Scholarship. Cieľom tohto plne hradeného medzinárodného štipendijného programu je pomôcť pri doplnení chýbajúcich zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.Plne financované nerezidenčné štipendium je teraz k dispozícii pre žiadateľov zo Slovenska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Poľska a Rumunska. Všetky kurzy sa uskutočnia v angličtine.Program je prispôsobený študentom so skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti na všetkých úrovniach, od ostrieľaných profesionálov v oblasti informačnej bezpečnosti až po ľudí bez technologického vzdelania. Úspešných uchádzačov zaraďuje do jednej z dvoch študijných dráh. Každá z nich im ponúka najlepšie študijné a certifikačné programy s cieľom zlepšiť ochranu ich organizácie, regiónu a štátu pred kybernetickými hrozbami.V rámci programu– kde sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce technologické skúsenosti – môžu študenti získať bakalársky certifikát v oblasti aplikovanej kybernetickej bezpečnosti, bakalársky titul BSc. v oblasti aplikovanej kybernetickej bezpečnosti alebo odborný bakalársky titul BPS v oblasti aplikovanej kybernetickej bezpečnosti. Druhý programje určený pre tých, ktorí už majú bakalársky titul a skúsenosti s IT alebo informačnou bezpečnosťou. Študentom umožní získať jeden z ôsmich absolventských certifikátov na konkrétne pracovné pozície alebo titul magister v oblasti inžinierstva informačnej bezpečnosti. Štipendium pokryje všetky poplatky za kurzy, kurzové materiály a certifikačné skúšky GIAC podľa toho, ktorý program si študenti vyberú.Súčasťou všetkých programov sú viaceré certifikáty Global Information Assurance Certification (GIAC). Programy sú k dispozícii aj v 100 % online forme. Ponúkajú výber náročných lekcií či už na vyžiadanie alebo naživo, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili životu študujúcich. Vysoko flexibilné kurzy berú ohľad na pracujúcich profesionálov. Študentom umožňujú absolvovať kurzy po jednom. Väčšina z nich sa končí certifikačnou skúškou GIAC, ktorá je v odvetví uznávaná. Praktické online vzdelávanie posúva učenie za hranicu obrazovky. Navrhli a poskytujú ho elitní profesionáli, ktorí momentálne pracujú v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Môže vyústiť do kariéry v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá dokáže zmeniť život.Program Paller Cybersecurity Scholarship je pomenovaný po Alanovi Pallerovi, zakladateľovi SANS Institute a Technologického inštitútu SANS. Snaží sa budovať odkaz vizionárskeho pedagóga v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý žije v miliónoch prekazených útokov a v stovkách tisícok životov, ktoré pomohol zmeniť. Dnes, keď organizácie potrebujú silnejšiu obranu než kedykoľvek predtým, je Technologický inštitút SANS popredným medzinárodným programom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a jedinou vysokou školou, ktorá sa zameriava výhradne na vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je odhodlaná dosiahnuť, aby ľudia s talentom, snahou a túžbou chrániť, dostali príležitosť konať a niečo dokázať."Program Paller Cybersecurity Scholarship ponúka najlepšie vzdelanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti na svete všetkým tým, ktorí majú snahu a schopnosti niečo v reálnom svete dokázať. Pre všetkých, ktorí sa snažia brániť pred súčasnými kybernetickými hrozbami dneška, je nevyhnutný praktický prístup ľudí stojacich v predných líniách odvetvia kybernetickej bezpečnosti. Žiadny iný vzdelávací ústav v oblasti kybernetickej bezpečnosti na svete nie je tak vystavený reálnemu svetu, ako my. Sme preto nadšení, že môžeme ponúknuť plne financované štipendiá pre tých, ktorí si na tieto výzvy trúfajú a ktorí sú odhodlaní niečo dosiahnuť.""Alan Paller zasvätil svoj život výraznému zlepšovaniu zručností odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabrániť neustále pribúdajúcim hrozbám. Vďaka Alanovmu odhodlaniu, tvrdej práci a láskavosti sa zo stoviek tisíc študentov stali lepší kyberobrancovia. Jeho odkaz a celoživotné odhodlanie naďalej stelesňujú misiu SANS."Jake Danuser je absolvent Technologického inštitútu SANS. Ku kybernetickej bezpečnosti prešiel z odboru filozofie a ekonomiky. Dnes je bezpečnostným konzultantom v spoločnosti AHEAD, ktorá je popredným poskytovateľom cloudových, dátových a digitálnych inžinierskych riešení. Danuser hovorí:"Ak pracujete v tejto oblasti, musíte byť pripravení pozerať sa do budúcnosti a neustále držať krok s vývojom špičkových technológií. Za moje súčasné zamestnanie vďačím priamo certifikátom, ktoré som získal prostredníctvom Technologického inštitútu SANS. Certifikáty SANS sú uznávané a rešpektované v celom odvetví a na celom svete. V tomto odvetví je to najlepší program svojho druhu."Shawna Turnerová je absolventka Technologického inštitútu SANS. Ku kybernetickej bezpečnosti sa dostala ako divadelná technička. Dnes je hlavnou inžinierkou v Nike a hovorí:"SANS je Oxfordom bezpečnostných štúdií, takže študenti prirodzene cítia, že sa od nich bude veľa očakávať. Naplniť tieto očakávania nie je jednoduché!"Od uchádzačov sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Musia však absolvovať skúšky spôsobilosti a pohovor.Viac informácií alebo prihlášku na program Paller Cybersecurity Scholarship nájdete na stránke www.sans.edu/paller-cybersecurity-scholarship . Uzávierka prihlášok je 15. novembra o 23:59 SEČ.Technologický inštitút SANS (SANS.edu) je popredná svetová vysoká škola, ktorá sa sústredí na oblasť kybernetickej bezpečnosti. Ponúka bakalárske a magisterské programy zamerané na kariéru v odvetví.SANS pomáha dobrým ľuďom zájsť ďalej, aby si uchovali slobody a ochránili spoločnosť pred zlými aktérmi.Vďaka najpraktickejším školeniam od najlepších inštruktorov v odvetví môžete vyštudovať svoju cestu k slobode prostredníctvom odborných znalostí. Každý študent sa stane členom komunity, v ktorej sú študenti odhodlaní zvládnuť svoje remeslo a priblížiť sa k cieľu eliminovať riziko. Zložitým a zároveň dôkladným štúdiom, ktoré vystavuje študentom najnovším hrozbám skutočného sveta, vychováva SANS obrancov do predných línií.Vzdelanie v SANS zďaleka nemení len životy študentov, ktorí absolvujú kurzy.SANS Institute je svetovo najdôveryhodnejší zdroj školení, certifikácií a výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.Založil ho v roku 1989 Alan Paller ako kooperatívnu výskumnú a vzdelávaciu organizáciu. Dnes je SANS najdôležitejší a zďaleka najväčší poskytovateľ školení a certifikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre profesionálov vo vládnych a komerčných inštitúciách na celom svete. Renomovaní inštruktori SANS učia viac ako 60 kurzov osobne i na virtuálnych podujatiach a na vyžiadanie.Srdcom SANS je množstvo odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí reprezentujú rôzne globálne organizácie, od korporácií až po univerzity, a ktorí spolupracujú na podpore a vzdelávaní globálnej komunity v oblasti informačnej bezpečnosti.Informačný servis