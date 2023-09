Strany na transparentných účtoch vyzbierali niekoľko miliónov eur, dominuje Smer-SD a nasledujú Hlas-SD a Sme rodina

Príjmy budú vo finále ešte rásť

Bankové pôžičky

Cez dary vyzbierali takmer 360-tisíc eur

8.9.2023 (SITA.sk) - Necelý mesiac pred voľbami strany vyzbierali na transparentných účtoch 14,4 milióna eur. Najväčšie príjmy má doposiaľ na účte strana Smer-SD , a to 2,3 milióna eur. Na sociálnej sieti to uviedla nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) Za Smerom nasleduje Hlas-SD s 1,7 milióna eur a Sme rodina s 1,6 milióna eur. Nad jeden milión sa do piatkového dňa dostalo hnutie Progresívne Slovensko (PS) , strana Sloboda a Solidarita (SaS) a tiež Kresťanskodemokratické hnutie Ako však podotkla TIS, príjmy na kampaň budú vo finále ešte rásť, no už teraz poskytujú predstavu o tom, odkiaľ strany prostriedky získavajú.„Až 85 percent príjmov na transparentné účty strán prišlo z ich bežných účtov. V prípade strán Smer a Hlas ide až o 100 percent, podobná situácia je však aj pri OĽaNO, SaS či Slovenskej národnej strane. V prípade Republiky, ktorá zostala po odtrhnutí od ĽSNS bez štátneho príspevku, je to, naopak, priebežne len 21,5 percenta,“ spresnila organizácia TIS.Pokračovala s tým, že sa opakuje situácia spred volieb v roku 2020, keď tri týždne pred voľbami bolo na účtoch strán o necelý milión eur menej, pričom podiel príjmov z bežných účtov bol takmer totožný.Organizácia ďalej vysvetlila, že vysoké investície strán nie sú obrazom reality, pretože najmä nové a menšie strany nemajú vlastné peniaze. Na bežné účty im tak prichádzajú z pôžičiek.„Napríklad Hlas na kampaň získal dvojmiliónový bankový úver, KDH z rovnakej banky 600-tisíc eur,“ uviedla organizácia a doplnila, že viacerým stranám sa úvery nepodarilo získať.Požičiavať si museli od členov, sympatizantov alebo podnikateľov, čo je vo väčšej miere prípadom PS s pôžičkami vo výške 1,3 milióna eur a státisíce si požičala aj Aliancia Demokrati a tiež Modrí Podľa informácií TIS je možné identifikovať tieto pôžičky v prípade lídra Republiky Milana Uhríka (100-tisíc eur), kandidáta Modrých Patrika Anda (200-tisíc eur) či Zsolta Simona z Maďarského fóra (35-tisíc eur).„Peniaze od identifikovateľných kandidátov strán a ich rodín, či už ide o dary, alebo pôžičky, predstavujú aktuálne na transparentných účtoch cez 10 percent príjmov a teda takmer 1,5 milióna eur,“ spresnila TIS.Na záver informovala, že podporovatelia sa cez dary vyzbierali na takmer 360-tisíc eur, čo je 2,5 percenta príjmov na účtoch všetkých 27 kandidujúcich subjektov.„Najviac unikátnych darcov má dosiaľ na účte hnutie PS (279), nasledované KDH (207) a Demokratmi (143). Podobnú sumu (344-tisíc eur) a teda 2,4 percenta získali strany priebežne aj od firiem,“ uzavrela organizácia.