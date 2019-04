Nové štyri páry vlakov pribudnú na východe SR, dva pôjdu na Ukrajinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – Na východe Slovenska pribudnú nové vlaky. Štyri páry vlakov spúšťa Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany. Ďalšie dva páry spoja Košice a Mukačevo na Ukrajine. Informovala o tom hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Vlaky začnú premávať od letnej zmeny grafikonu, od 9. júna tohto roka.Nové spojenia sú výsledkom spoločnej dohody o obnovení osobnej železničnej dopravy na oboch stranách.skonštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Bánovce nad Ondavou a Veľké Kapušany budú vlaky spájať počas pracovných dní. Nové spoje majú podľa hovorkyne zjednodušiť dochádzanie najmä študentom a pracujúcim, čomu boli prispôsobené aj časy príchodov a odchodov. Nadväzovať budú aj na ďalšie regionálne vlaky, čo by malo cestujúcim umožniť rýchly presun z Košíc a Humenného aj späť.Vlaky na trati Košice – Mukačevo budú od júna premávať denne. Ako zdôraznila Ducká, obsluhovať nebudú len tieto mestá, ale cestujúcim umožnia prestúpiť na diaľkové spoje smerom na západ, respektíve východ.priblížila hovorkyňa.Zároveň upozornila, že pri prechode štátnou hranicou musia byť dodržané všetky podmienky pre vstup na územie druhej krajiny, pričom pre Slovensko súčasne platia aj pravidlá vstupu do schengenského priestoru.dodala Ducká.Vlaky na Ukrajinu budú zabezpečované slovenskou súpravou. Keďže zo Slovenska do Mukačeva je vedená aj trať tzv. normálneho rozchodu, v týchto vlakoch nebude podľa rezortu dopravy potrebné presadať ani vymieňať podvozky.