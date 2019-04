Od leta bude na Slovensku potrebné znovu naladiť televízne programy

Na snímke technický riaditeľ Towercom Zsolt Nagy počas tlačovej konferencie na tému pripravovaných zmien vo voľnom vysielaní cez anténu 24. apríla 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – Televíznych divákov sledujúcich vysielanie cez anténu čaká zmena. O svoje programy síce neprídu, no budú si ich musieť znovu naladiť. Z dôvodu postupného uvoľňovania 700 Mhz pásma, ktoré má byť podľa rozhodnutia Európskej únie (EÚ) pridelené telekomunikačným operátorom pre využitie 5G siete, mení voľné vysielanie cez anténu svoje vysielacie frekvencie.Zmena súvisí s uvoľnením približne 40 percent súčasných frekvencií v prospech mobilnej siete a nahradením týchto frekvencií inými.ubezpečil na stredajšej tlačovej konferencii Ivan Peschl, generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, ktorá prevádzkuje digitálne terestriálne vysielanie na Slovensku. Drvivá väčšina voľne dostupných televíznych staníc je totiž zaradená v multiplexe 2 a 3, ktoré nemenia svoj vysielací štandard DVB-T.ozrejmil Peschl.Technický riaditeľ spoločnosti Zsolt Nagy doplnil, že k zmene bude postupne prichádzať v jednotlivých regiónoch Slovenska, od júla 2019 do konca júna 2020.uistil Nagy. Upozornil tiež, že do novšieho vysielacieho štandardu DVB-T2 prejdú programy v Multipexe 1, na príjem programov v tomto balíčku bude preto potrebný prijímač s podporou tohto štandardu.Na zmenu bude divákov upozorňovať multimediálna informačná kampaň.uviedla marketingová riaditeľka spoločnosti Miroslava Letková. O zmene, dôvodoch, harmonograme i potrebných krokoch bude informovať stránka www.cezantenu.sk. Takisto bude k dispozícii v pracovných dňoch od 8. do 21. h informačná linka 0800 611 211, otázky môžu používatelia poslať aj mailom na info@cezantenu.sk.