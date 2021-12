Nové švajčiarske hybridné jednotky už smerujú na trate tatranskej elektrickej železnice

Na adhéznu trať sa postupne dostanú prvé dve vozidlá z projektu za takmer 40 miliónov eur



Moderné jednotky od švajčiarskeho výrobcu doplnia turnusovú potrebu počas odstavenia aktuálnych jednotiek na ich kompletnú modernizáciu





Stredohrot (vozidlo 495.952) bude nasadený na vozbu vlakov v úseku Poprad – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Prvý vlak z Popradu bude Os 8208 (Poprad-Tatry TEŽ 7:17 – Tatranská Lomnica TEŽ 8:06) a posledný vlak bude Os 8129 (Tatranská Lomnica TEŽ 18:14 – Poprad-Tatry TEŽ 19:06), ktorý celý deň bude jazdiť na vlakoch Starý Smokovec – Tatranská Lomnica.



Kostolík (vozidlo 495.953) bude jazdiť v úseku Poprad – Štrbské Pleso a bude nasadený na vlaky Os 8110 (Poprad-Tatry TEŽ 8:17 – Štrbské Pleso 9:31), Os 8113 (Štrbské Pleso 10:00 – Poprad-Tatry TEŽ 11:06), Os 8118 (Poprad-Tatry TEŽ 12:17 – Štrbské Pleso 13:31) a Os 8123 (Štrbské Pleso 15:00 – Poprad-Tatry TEŽ 16:06).





Os 8104 (Poprad-Tatry TEŽ 5:52 – Štrbské Pleso 6:59),



Os 8107 (Štrbské Pleso 7:11 – Poprad-Tatry TEŽ 08:12),



Os 8162 (Poprad-Tatry 9:52 – Štrbské Pleso 10:59),



Os 8117 (Štrbské Pleso 12:00 – Poprad-Tatry TEŽ 13:06),



Os 8166 (Poprad-Tatry TEŽ 14:52 – Štrbské Pleso 16:01),



Os 8127 (Štrbské Pleso 17:00 – Poprad-Tatry TEŽ 18:06),



Os 8132 (Poprad-Tatry TEŽ 19:17 – Štrbské Pleso 20:31),



Os 8135 (Štrbské Pleso 21:00 – Poprad-Tatry TEŽ 22:06),



Os 8208 (Poprad-Tatry TEŽ 07:17 – Tatranská Lomnica TEŽ 08:06),



Os 8129 (Tatranská Lomnica TEŽ 18:14 – Poprad-Tatry TEŽ 19:06).



O projekte :



celkový objem: 38,8 milióna eur



dodanie: január 2021 – december 2021



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)



13.12.2021 (Webnoviny.sk) -Vysoké Tatry budú zdobiť moderné "električkozubačky". Na tatranskú elektrickú železnicu (TEŽ) budú od pondelka 13. 12. 2021 postupne nasadené prvé dve z piatich úplne nových hybridných vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktoré doplnia súčasnú flotilu.Švajčiarsky výrobca Stadler začal vozidlá pre ZSSK vyrábať v roku 2020. S ich zaradením do prevádzky však národný dopravca musel počkať na ukončenie technicko-bezpečnostných skúšok a skúšok kompatibility s infraštruktúrou a celý proces sa aj kvôli pandémii koronavírusu a tiež omeškanej rekonštrukcii trate zľahka natiahol. Aktuálne je ZSSK dodaných všetkých päť ozubnicových elektrických jednotiek (OEJ) spolu s multifunkčným rušňom a pluhom.Už dnes ráno o 7:17 vyrazila zo stanice Poprad-Tatry TEŽ s prvými cestujúcimi na palube prvá zubačka Stredohrot (vlak Os 8208), ktorá smerovala do Tatranskej Lomnice s príchodom o 8:06. Následne druhou zubačkou (Os 8110) s názvom Kostolík, ktorá vyrazila zo stanice Poprad-Tatry TEŽ o 8:17 a na Štrbské Pleso prišla o 9:31, sa za účasti novinárov previezol aj podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Ján Lukáč spoločne so starostom obce Štrba Michalom Sýkorom.Vďaka svojmu hybridnému pohonu môžu vozidlá jazdiť ako na klasickej trati TEŽ (Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad/Tatranská Lomnica), tak aj na ozubnicovej trati OŽ (Štrba – Štrbské Pleso). Prevádzka na ozubnicovej trati je plánovaná v horizonte niekoľkých týždňov, hneď ako bude dokončený ich schvaľovací proces. Podľa doterajších plánov by mali moderné vozidlá nahradiť legendárne "zubačky" na OŽ začiatkom budúceho roka. V prvých týždňoch prevádzky budú jednotky na TEŽ jazdiť v jednočlennom radení. Schválenie dvojitého radenia je naplánované súčasne s ozubnicovým schválením. Po ich nasadení aj na ozubnicovej železnici poskytnú komfortné cestovanie na úrovni 21. storočia bezmála 3,5 milióna cestujúcim ročne (predkoronový údaj).uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.Prvé dve zubačky budú radené nasledovne:Cez víkend budú vozidla nasadzované prioritne na vlaky, kde nie je požiadavka na posilu:Zároveň dnešným dňom sa spúšťa v týchto vozidlách predaj cestovných lístkov pre cestujúcu verejnosť, a to využitím mobilných automatov umiestnených vo vlakoch na tratiach TEŽ a OŽ (elektrické jednotky 495). Vo vozidlách bude celkovo nainštalovaných 10 ks mobilných automatov (MA) na predaj cestovných lístkov, pričom v každom vozidle budú cestujúcej verejnosti k dispozícii dva MA. Platba za cestovné lístky je možná iba bezhotovostným spôsobom, t.j. platobnou kartou. V MA je v predaji 24-hodinový časový sieťový cestovný lístok TEŽ obyčajný (4 €/osoba) platný pre oblasť TEŽ/OŽ a 24-hodinový cestovný lístok na bicykel a batožinu (2,50 €/kus) platný pre oblasť TEŽ/OŽ. Predaj cestovných lístkov priamo vo vlaku zabezpečujeme ako doplnkovú službu cestujúcej verejnosti, prednostne odporúčame nákup cestovného lístka online, ešte pred nástupom do vlaku.Jednotky s maximálnou adhéznou rýchlosťou 80 km/h svojimi parametrami spĺňajú všetky požiadavky pre bezpečnú prevádzku na úzkorozchodných a ozubnicových tratiach, každá z nich ponúka 91 miest na sedenie, 2 miesta pre invalidné vozíky, multifunkčné časti pre bicykle a detské kočíky. Vybavené sú modernými bezpečnostnými a informačnými systémami, kamerovým systémom a systémom na anonymné počítanie cestujúcich. Samozrejmosťou je klimatizácia, elektrické zásuvky či wi-fi pripojenie na internet. Vozne majú protišmykovú podlahu, bezbariérový vstup a vyčlenené priestory pre imobilných cestujúcich. Mená nesú po piatich málo známych tatranských štítoch – Bradavica, Kostolík, Stredohrot, Ganek a Vysoká.Projekt v hodnote 38,8 milióna eur je z najväčšej časti financovaný z Kohézneho fondu EÚ, ďalej zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK.Nové švajčiarske vlaky prevádzkované na TEŽ doplnia jej súčasnú flotilu – 15 elektrických jednotiek radu 425 s rokom výroby 2000 – 2006, ktorých obnovu plánuje národný dopravca vykonať formou modernizácie. V jednotkách sa domontuje klimatizácia, vymenia sa sedadlá, dodá sa nový riadiaci systém a tiež nový informačný systém s LCD displejmi. Prvé modernizované vozidlá by sa na trať TEŽ mali dostať koncom roku 2022 s predpokladaným ukončením modernizácie všetkých 15 ks do novembra 2023.5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ + vlastné zdrojeInformačný servis