Nové vlaky pre Žilinský kraj už výrobca testuje na skúšobnej trati

Žilina 25. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v najbližších dvoch rokoch posilní vlakovú dopravu v okolí Žiliny. Pribudne tu 25 nových elektrických jednotiek (ucelených vlakov), ktoré budú nasadené na všetkých elektrifikovaných tratiach, t.j. Žilina – Trenčín, Horní Lideč – Púchov, Žilina – Čadca – Zwardoń a Žilina – Liptovský Mikuláš. Podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča prvé dve jednotky v týchto dňoch skúša ich výrobca, česká Škoda Transportation v skúšobnom centre VUZ Velím a na svojich testovacích koľajach.Cestujúci sa v prvých jednotkách odvezú v 1. polroku 2020. „,“ skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Nákup 25 nových elektrických jednotiek za 160 miliónov eur je najväčšou investíciou ZSSK od jej vzniku v roku 2005. „“ uviedol Kováč. Víťaznou sa stala ponuka Škoda Transportation, ktorá už v minulosti dodala pre ZSSK 19 kusov elektrických poschodových jednotiek a desať kusov poschodových push-pull súprav.Nové jednotky nasadia do regionálnej dopravy na elektrifikovaných tratiach s napájacím systémom 25kV/50 Hz a 3kV DC s maximálnou možnou prevádzkovou rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu. Dodané budú v rokoch 2020 až 2022, a to v dvoch verziách. „“ priblížil hovorca ZSSK.Každý vozeň jednotky bude mať klasické usporiadanie dvoch podvozkov. Každá elektrická jednotka bude mať tri hnacie podvozky. ",“ doplnil Kováč.Nástupné priestory so širokými dvojkrídlovými nástupnými dverami spolu s priechodným moderným interiérom bez vnútorných dverí umožnia rýchly a plynulý pohyb cestujúcich v rámci jednotky. Urýchlia tiež nástup a výstup cestujúcich. Podľa hovorcu bude nástup do vozidla vo väčšine prípadov štandardných nástupíšť s výškou 550 milimetrov úrovňový. Pri starších nástupiskách bude nástup a výstup cestujúcich uľahčený pomocou výsuvných schodíkov.“ povedal Kováč. Jednotky budú vybavené bezpečnostným vnútorným a vonkajším kamerovým systémom a systémom počítania cestujúcich. V každej jednotke bude priestor na prepravu imobilných cestujúcich so špeciálne prispôsobeným WC, ako aj priestory na prepravu detských kočíkov a bicyklov, minimálne v počte jeden bicykel na 40 sediacich cestujúcich.