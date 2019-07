Sme rodina: Matečná nedokázala pripraviť ani jedno systémové opatrenie

Na archívnej snímke Gabriela Matečná. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 25. júla (TASR) - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) by mala pomôcť slovenskému poľnohospodárstvu tým, že už nebude radšej nič robiť. Uviedlo to opozičné hnutie Sme rodina k výsledkom salda zahraničného obchodu SR s agropotravinárskym tovarom za prvé štyri mesiace roku 2019." uviedol predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.MPRV SR pod vedením ministerky Matečnej podľa Kollára nedokázalo za 3,5 roka pripraviť ani jedno systémové opatrenie, ktoré by zastavilo prepad rezortu, ktorý je zodpovedný za výživu občanov SR. "" zdôraznil Kollár.zhodnotil situáciu vedúci pracovnej skupiny hnutia pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta.Hnutie Sme rodina je podľa Kollára pripravené urobiť zásadnú zmenu a vyviesť rezort pôdohospodárstva z krízy. Poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj patria v hnutí medzi najdôležitejšie priority." povedal Kollár.informovalo tlačové oddelenie Sme rodina.