Sobota 21.2.2026
Denník - Správy
21. februára 2026
V Košiciach si pripomenú výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
Tagy: Vražda novinára Zhromaždenie
Aj v Košiciach si pripomenú výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej. Na sociálnej ...
21.2.2026 (SITA.sk) - Aj v Košiciach si pripomenú výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej. Na sociálnej sieti o tom informuje iniciatíva Košice Spoločne. Pietne zhromaždenie sa uskutoční v sobotu 21. februára o 18:00 pri Immaculate (morový stĺp) na Hlavnej 68.
„V sobotu 21. februára 2026 si pripomenieme osem rokov od brutálnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ich vražda otriasla Slovenskom a vyvolala vznik iniciatívy Za slušné Slovensko so sériou občianskych protestov, ktoré viedli k politickým zmenám. Osem rokov po tejto tragédii zostávajú kľúčové otázky nezodpovedané. Dnes opäť prebieha súd s obvinenými objednávateľmi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Pre celú spoločnosť, a najmä rodiny Jána a Martiny, je nesmierne dôležité, aby sme sa dočkali spravodlivého a právoplatného rozsudku," uvádza iniciatíva s tým, že „Zhromaždenie 8 rokov bez Jána a Martiny" je príležitosťou uctiť si ich pamiatku a ukázať, že ich odkaz naďalej žije v úsilí o spravodlivú, otvorenú a slušnú spoločnosť.
Séria spomienkových zhromaždení začala už vo štvrtok 19. februára, konajú sa v desiatkach miest na Slovensku aj v zahraničí.
Zhromaždenie sa pôvodne malo konať pri Dolnej bráne, mesto Košice ale začalo s jej rekonštrukciou, a teda muselo byť presunuté. Agentúra SITA sa obrátila aj na mesto Košice, keďže Dolná brána je miestom, kde sa často konajú rôzne zhromaždenia. Ako ozrejmili z mestského magistrátu, vzhľadom na plánované stavebné práce a s nimi súvisiace bezpečnostné opatrenia nebude dočasne možné na zhromaždenia využívať priestor pri Dolnej bráne.
„Je to záležitosť organizátorov týchto aktivít, kde sa ich rozhodnú uskutočniť," zareagovali na otázku, kde v meste je samospráva schopná organizátorom poskytnúť priestory na organizáciu takýchto zhromaždení.
