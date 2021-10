Nové zabudovateľné chladničky od Miele zabezpečujú dlhšiu čerstvosť potravín vďaka aktívnemu zvlhčovaniu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ovocie a zelenina potrebujú vlhkosť, aby zostali čerstvé a svieže. Pri teplotách od 0 do 3 °C udrží osvedčený systém čerstvosti PerfectFresh Pro od Miele potraviny čerstvé až päťkrát dlhšie, než je možné v klasickej zásuvke na ovocie a zeleninu. Prirodzená vlhkosť potravín je uchovávaná v uzavretom prostredí. A tu vstupuje do hry systém PerfectFresh Active: Obsah zásuvky pravidelne pokrýva citlivo rozprašovaná vodná hmla, ktorá tak dodatočne chráni kvalitu a vitamíny.Tento systém sa doteraz nachádzal iba v profesionálnych prevádzkach, napríklad v obchodoch s delikatesami. Vlhkosť sa privádza samostatne – pre výnimočnú sviežosť. Každých 90 minút a pri každom otvorení dvierok sa táto rozprašovaná hmla vypustí z vodnej nádržky priamo do zásuvky. Pretože je spotreba vody veľmi nízka, malý, ľahko čistiteľný zásobník na vodu pojme iba 120 ml vody. Keďže k tvorbe nežiadúcich choroboplodných zárodkov pri tak nízkych teplotách nedochádza, nádržku je potrebné doplniť len po dvoch až troch mesiacoch. Veľký úspech: Nová generácia chladničiek K 7000 získala cenu iF Design Award ešte pred uvedením na trh.Generácia K 7000 stanovuje nové štandardy aj v oblasti jednoduchosti použitia. Skutočným vrcholom nových zabudovateľným spotrebičov je FlexiTray – otočná sklenená polica, ktorá vypĺňa celú úroveň police, ale dá sa otáčať o 180 stupňov, čo je exkluzívna funkcia spoločnosti Miele, ktorá robí z hľadania a premiestňovania nádob alebo pohárov prvok z minulosti. Horné poličky v dvierkach je možné výškovo presne nastaviť bez toho, aby ste ich museli vyberať. Tak si ľahko nájde svoje miesto v stojane i veľká fľaša džúsu. Používanie dotykových displejov je rovnako intuitívne a ladí s dizajnom a farbami zabudovateľných spotrebičov Miele generácie 7000.Ďalšou novinkou chladničiek Miele K 7000 je efektívne a atmosférické osvetlenie. LED diódy integrované do sklenených políc, ktoré sa pohybujú takpovediac spolu s policami, zaisťujú v celom interiéri jasné a neoslňujúce svetelné prostredie. Teraz osvetlí interiér chladničky ešte rovnomernejšie jasné a zároveň príjemné svetlo "Ambilight" (FlexiLight 2.0). Svetelné pásy LED sú umiestnené po celej šírke sklenených políc. Táto funkcia bola vyvinutá špeciálne pre Miele a je preto na trhu jedinečná. Ak je chladnička vybavená výrobníkom ľadu – IceMaker, je tiež štýlovo osvetlený. V závislosti od modelu má dynamické chladenie DynaCool, ktoré zaisťuje rovnomerné chladenie v celom interiéri, tiež svoje vlastné LED osvetlenie. Pri niektorých modeloch je vnútorná zadná stena vyrobená z materiálu s elegantnou a robustnou povrchovou úpravou CleanSteel – ktorá podporuje rovnomerné rozloženie chladu v zariadení.S výnimkou modelov základnej triedy môžu byť všetky zariadenia prepojené prostredníctvom siete WLAN (WiFiConn@ct). To vám dáva možnosť prijímať servisné správy na váš smartfón alebo tablet, napríklad ak ste omylom nechali otvorené dvierka.