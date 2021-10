Veľký úspech: Slovák Tomáš Halgaš predal svoj start-up Sphere spoločnosti Twitter

Aplikácia Sphere pomáha ľudí spájať do komunity

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Tomáš Halgaš je jedným z prvých Slovákov, ktorým sa podarilo svoju start-upovú ideu rozvinúť a predať niektorej z veľkých technologických firiem.Tomáš Halgaš založil v roku 2015 v Londýne četovaciu aplikáciu Sphere, ktorá mení skupiny ľudí na webe na pulzujúce komunity.. Ide o veľký úspech 28-ročného Slováka, ktorý vyštudoval matematiku a informatiku na Oxfordskej univerzite a svoj start-upový nápad rozvinul s Nickom D’Aloisiom, ktorý už ako 17-ročný predal svoj prvý startupový projekt do Yahoo. Twitter plánuje použiť najlepšie nápady a riešenia zo start-upu Sphere a nasadiť ich do svojej sociálnej siete. Tím Sphere - vrátane Tomáša Halgaša a Nicka D’Aloisia - prejde do Twitteru a bude pokračovať vo vývoji v rámci tímov Komunity (Communities), Priame správy (DMs), Tvorcovia (Creators) a Tvíty (Tweets - centrálna mechanika Twitteru).Na konci roka 2015 založili Nick D'Aloisio ako CEO a Tomáš Halgaš ako CTO spoločnosť Sphere Knowledge Limited. Ako mnohé iné start-upy, Sphere začal s úplne iným cieľom. Pôvodná idea bola pomôcť ľuďom nachádzať a neustále zdieľať znalosti prostredníctvom online trhoviska platených expertov, prepojených cez skupinový čet. Skúsenosti ukázali, že najhodnotnejšie konverzácie vznikali v skupinách, ktorých členovia k sebe cítili silnú príslušnosť. Na základe tohto sa"Väčšina skupín trpí klasickými chorobami online komunikácie, ktoré bránia vzniku komunity. Reč je o trápnom tichu počas četovania či častom posune komunikácie divným smerom. Naša aplikácia tieto nedostatky rieši tým, že čistíme konverzácie od neaktuálnych príspevkov a podporujeme ľudí vo výmene informácií a názorov. Boli sme vždy presvedčení, že vytvorenie priestoru, v ktorom sa darí zmysluplným konverzáciám, je jednou z najzásadnejších výziev súčasnosti. Osobne som rád, že sa nám podarilo k tejto výzve prispieť našim riešením. Fakt, že sa Twitter rozhodol našu aplikáciu kúpiť a naše nápady začleniť do svojej sociálnej siete, je toho potvrdením," hovorí Tomáš Halgaš.Samostatná aplikácia Sphere Messenger akvizíciou zo strany spoločnosti Twitter zanikne. Zámerom Twitteru je nasadiť najlepšie nápady a riešenia zo Sphere v rámci Twitter aplikácie. Súčasťou akvizície je aj prechod Tomáša s tímom do Twitteru, kde budú pokračovať vo svojej misii meniť skupiny ľudí na webe na pulzujúce komunity. V Twitteri sa stanú súčasťou tímov Komunity (Communities), Priame správy (DMs), Tvorcovia (Creators), Tweets (tím, ktorý rieši hlavnú mechaniku tvítovania) a Tvíty (Tweets - centrálna mechanika Twitteru). Cena akvizície Sphere nemôže byť kvôli zmluvným klauzulám zverejnená.Projekt Sphere s tímom 30+ ľudí financovali slávni investori ako Index Ventures, Horizons Ventures, Mike Moritz (jeden z prvých investorov do Google), Brian Chesky (zakladateľ Airbnb) a Sean Rad (zakladateľ Tinderu).T. Halgaš absolvoval bilingválne gymnázium Galileo School a v roku 2011 odišiel do Veľkej Británie študovať na Oxfordskú univerzitu, kde získal bakalársky a neskôr magisterský titul v odboroch Matematika a Informatika (Computer Science). Po ukončení štúdia pracoval krátky čas ako inžinier v spoločnosti Facebook. V tom čase začal s Nickom D’Aloisiom (priateľom zo štúdií na Oxforde) diskutovať o riešení, z ktorého neskôr vznikol projekt Sphere. Koncom roka 2015 spolu založili spoločnosť Sphere Knowledge Limited s Nickom D’Aloisiom ako CEO a Tomášom Halgašom ako CTO.Po úspešnom predaji projektu spoločnosti Twitter sa Tomáš pridá do Twitteru. V budúcnosti sa chce vrátiť na Slovensko a pomáhať inšpirovať študentov na vysokých školách a odovzdávať im svoje vedomosti a skúsenosti. Zároveň sa chce zapojiť do rozvoja slovenskej start-upovej scény a pomôcť rozvíjať slovenské dobrovoľnícke komunity a záujmové skupiny. Tomáš má 28 rokov a pochádza z Bratislavy.Informačný servis