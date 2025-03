Nové Zámky sa s extraligou rozlúčili debaklom, produktivitu v základnej časti ovládli Kanaďania – VIDEO

Nové Zámky zakončili nevydarenú sezónu

Najproduktívnejší hráči

8.3.2025 (SITA.sk) - To najpodstatnejšie bolo už dávno rozhodnuté, a tak piatkové záverečné 54. kolo základnej časti slovenskej hokejovej extraligy 2024/2025 bola už iba formalita. Aj tak zaujali predovšetkým dva výsledky.Už istý víťaz základnej časti zo Spišskej Novej Vsi nastúpil v Michalovciach bez väčšiny kľúčových hráčov a tím doplnený o juniorov nakoniec prehral na Zemplíne vysoko 1:7. Spišiaci mali v zostave až osem hráčov mladších ako 20 rokov.Michalovčania si nakoniec pred predkolom play-off nevybojovali výhodnejšiu pozíciu a sériu nakoniec začnú na ľade Trenčína, keďže „vojaci“ na záver základnej časti vyhrali nad Liptovským Mikulášom 5:2.Nové Zámky zakončili nevydarenú sezónu 2024/2025 a rozlúčku s extraligou ďalším debaklom. Na domácom ľade prehrali s Popradom 0:11 a celkovo inkasovali až 260 gólov, čo dáva priemer 4,81 inkasovaného gólu na zápas.Najproduktívnejším hráčom základnej časti sa stal kanadský útočník Popradu Andrew Calof s bilanciou 69 bodov za 20 gólov a 49 asistencií. Na druhej priečke skončil jeho klubový spoluhráč a krajan Adam Cracknell s 59 bodmi (35+24), ktorý sa zároveň stal najlepším strelcom.Na delenej tretej priečke sú ďalší dvaja Kanaďania, ktorí nazbierali 58 bodov - banskobystrický Matthew Boucher (29+29) a Trenčan Sean Josling (28+30).Spomedzi slovenských hráčov boli v základnej časti najproduktívnejší Samuel Buček z Nitry so 48 bodmi (26+22), Samuel Takáč z bratislavského Slovana so 47 bodmi (17+30) a 45-bodový Roman Faith z Banskej Bystrice (12+33).