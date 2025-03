Brignoneová zvíťazila v obovskom slalome v Are s náskokom 1,36 s.

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová zvíťazila v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára vo švédskom Are. Na druhom mieste skončila so stratou 1,36 s Novozélanďanka Alice Robinsonová, tretia skončila reprezentantka Albánska Lara Colturiová (+1,43)..





Pre Brignoneovú to bolo 36. víťazstvo v SP a 81. pódium. Vydarilo sa jej už prvé kolo, po ktorom viedla o 34 stotín pred krajankou Sofiou Gioggovou. Tá mala sľubne rozbehnuté druhé kolo, no po chybe sa prepadla na koniec výsledkovej listiny a nedosiahla na prvé pódium v obráku po siedmich rokoch. Prvé dve priečky napokon obsadili najväčšie konkurentky v súboji o prvenstvo v disciplíne.Brignoneová zvíťazila s výrazným náskokom a to si v spodnej časti trati mohla dovoliť aj jednu chybu, po ktorej mierne stratila. "Snažila som sa tlačiť najviac ako sa dalo. Po tej chybe som si myslela, že už je hotovo. Povedala som si, že idem do cieľa a uvidíme, čo z toho bude. Mám to tu (v Are) veľmi rada, sedí mi to tu," uviedla Brignoneová. Po predposlednom obráku v sezóne stiahla manko na Robinsonovú, ktorá je líderka priebežného poradia, na 20 bodov. "Bojujeme a je to úžasný súboj. Teraz sa už len musím poriadne pripraviť na finále," konštatovala Brignoneová.

Výsledky obrovského slalomu SP žien v Are:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:52,67 min., 2. Alice Robinsonová (N. Zél.) +1,36 sek., 3. Lara Colturiová (Alb.) +1,43, 4. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,49, 5. Valerie Grenierová (Kan.) +1,57, 6. Paula Moltzanová (USA) +2,11, 7. Julia Scheibová (Rak.) +2,24, 8. Camille Rastová +2,27, 9. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) +2,52, 10. Sara Hectorová (Švéd.) +2,56







priebežné poradie SP: 1. Brignoneová 1294 bodov, 2. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) 972, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 771, 4. Zrinka Ljutičová (Chorv.) 764, 5. Camille Rastová (Švajč.) 694, 6. Hectorová 692







priebežné poradie disciplíny (8/9): 1. Robinsonová 520 bodov, 2. Brignoneová 500, 3. Hectorová 387, 4. Colturiová 334, 5. Stjernesundová 331, 6. Moltzanová 286