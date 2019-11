Nové značky v Eurovea Foto: Eurovea Foto: Eurovea

Bratislava 11. novembra (OTS) - Svoju prvú predajňu na Slovensku tu nedávno otvoril londýnsky brand COS a americká športová značka Under Armour. Pribudla tiež prémiová talianska predajňa Tosca Blu. Okrem módnych značiek v októbri otvorila svoje brány Costa Coffee a sieť výberových hračkárstiev Toyeto. Fanúšikovia módy sa môžu ďalej tešiť na nedávno otvorený prémiový pánsky obchod TAILOR MADE, ktorý sa špecializuje na obleky a košele na mieru, či príchod talianskeho výrobcu kozmetiky L’Erbolario. Pestrú paletu služieb centra dopĺňa zážitkový beauty salón Lara Beauty. Eurovea týmito akvizíciami potvrdzuje svoju pozíciu Hlavného miesta štýlu na Slovensku.“ hovorí PR a marketingová manažérka Eurovea. „“ O tom, že Eurovea dlhodobo nasleduje pozitívny trend rastúcej návštevnosti svedčí ďalší prekonaný tohtoročný rekord. „" dodávaÚspech shoppingu spočíva aj v tom, že okrem množstva voľnočasových aktivít a jedinečnej nábrežnej promenády plnej zaujímavých reštaurácií ponúka návštevníkom výber značiek s unikátnym zastúpením na Slovensku. Iba v Eurovea nájdete napríklad Baldinini, BCBGMAXAZRIA, Vero Moda, Luisa Spagnoli, TWIN-SET, Penny Black, Alizé Fashion House, Duos a Pinko. „“ vysvetľuje PR a marketingová manažérka. Eurovea ponúka svojim návštevníkom unikátnu komoditu a tou je atmosféra, no ešte stále nedosiahla svoje maximum. Pripravované rozšírenie prinesie na nábrežie Dunaja oveľa viac možností na trávenie voľného času, gastronomických zážitkov a jedinečných konceptov medzinárodných značiek.Značka COS pôsobí na trhu s oblečením už od roku 2007. Zameriava sa na ženy, deti a mužov, ktorí majú radi moderný, no zároveň funkčný a premyslený dizajn. Cieľom tvorcov značky je prinášať nadčasové kúsky oblečenia, pričom pri ich tvorbe využívajú spojenie tradičných metód s novými technológiami.Po viac ako 20 rokoch svojej existencie patrí Under Armour k popredným vývojárom a predajcom značkového funkčného oblečenia, obuvi a športového vybavenia, ktorí obliekajú tých najlepších športovcov sveta. Medzi najznámejšie tváre značky patrí boxer Anthony Joshua, lyžiarka Lindsey Vonn, basketbalista Stephen Curry, plavec Michael Phelps, športovec a herec The Rock i veľa ďalších. Všetkým profesionálom a zanieteným amatérom pomáha Under Armour každý deň dosahovať lepšie výkony a to najmä vďaka špeciálnemu dizajnu a nepretržitej inovácii.Na kvalite si zakladá aj talianska značka koženej obuvi, opaskov, kabeliek a doplnkov Tosca Blu. Tosca Blu pochádza z Bergama a je pomenovaná po najstaršej dcére jej zakladateľa Giacoma Ronzoniho. Brand kladie dôraz predovšetkým na detail a kvalitné materiály. Jedinečným kúskom z dielne Tosca Blu dodáva šmrc taliansky dizajn a výnimočné prevedenie. Spadá pod krídla kreatívnej spoločnosti Minoronzoni, ktorá okrem Tosca Blu vlastní ďalšie tri módne značky: Tosca Blu Studio, #Blutoscablu a Minoronzoni1953.Z Apeninského polostrova pochádza aj L´Erbolario, ktoré do Eurovea prinesie prírodnú kozmetiku pripravovanú na báze rokmi overených rodinných receptúr z Lombardie, no a dvojicu talianskych predajcov doplní i slovenský producent oblekov na mieru, košieľ, topánok a iných doplnkov pre pánov TAILOR MADE. Kvalitné služby s osobitným prístupom v oblasti krásy budú mať možnosť vyskúšať zákazníci Eurovea v novootvorenom zážitkovom salóne Lara Beauty.