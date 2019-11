Španielska Ľudová strana sa zasadzuje za životaschopnú vládu

Santiago Abascal (druhý vľavo), líder krajne pravicovej strany Vox, sa pozerá na stúpancov po predčasných parlamentných voľbách 10. novembra 2019 v Madride. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 11. novembra (TASR) - Predseda španielskej konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Pablo Casado vyhlásil, že Španielsko už nemôže existovať bez životaschopnej vlády. Uznal pritom, že formovanie vlády bude ťažké vzhľadom na výsledok nedeľných parlamentných volieb, v ktorých žiadna zo strán nezískala väčšinu.Ako v noci na pondelok informovala agentúra Reuters, Casado vo svojom vystúpení pred sympatizantmi a členmi PP vyhlásil, že jeho strana - pokiaľ ide o formovanie vlády - je pripravená splniť si, pričom však čaká na ďalší krok Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), ktorá voľby vyhrala.Casado nešpecifikoval, čo je PP ochotná urobiť pre to, aby v Španielsku vznikla vláda. Casado len poznamenal, že PP si želá stabilnú vládu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa Casado už pred voľbami vyzýval na spoluprácu všetky politické strany.PSOE sa síce stala víťazom nedeľných predčasných parlamentných volieb, ale opäť v nich nezískala väčšinu, ktorá je nutná pre vytvorenie jednofarebnej vlády.Podľa takmer konečných výsledkov zverejnených denníkom El País po zrátaní 99,74 percenta odovzdaných hlasov získala PSOE pod vedením úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza 28 percent odovzdaných hlasov. Znamená to, že obsadí 120 z 350 parlamentných kresiel, teda o tri menej, než mala doteraz.Druhá skončila konzervatívna Ľudová strana (PP), ktorú podporilo 20,8 percenta voličov a v parlamente bude mať 87 namiesto doterajších 66 kresiel.Výrazne sa posilnilo postavenie krajne pravicovej strany Vox, ktorá skončila tretia so ziskom 15,1 percenta hlasov a počet je poslancov sa tak zvýši z 24 na 52.Naopak, debaklom sa skončili voľby pre liberálnu stranu Občania (Ciudadanos, CS), ktorá získala len 6,8 percenta hlasov a počet jej mandátov sa prepadol z 57 na desať. Oslabené skončilo i krajne ľavicové zoskupenie Spoločne môžeme (Unidas Podemos, UP), ktoré presvedčilo len 12,8 percenta Španielov a počet jeho mandátov sa zníži zo 42 na 35.Do parlamentu sa ešte dostala strana Más País (tri mandáty), založená odídencami z UP, tri separatistické katalánske strany (získali 23 mandátov) a dve baskické nacionalistické strany (12 mandátov). Zvyšok kresiel obsadia malé regionálne strany.Výsledky už štvrtých volieb za uplynulé štyri roky teda nevyriešili politický pat v Madride, pretože žiadny tábor nemá absolútnu väčšinu 176 hlasov — PSOE, UP a MP disponujú len 158 hlasmi, tri pravicovú strany majú 152 hlasov.