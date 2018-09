Novela autorského zákona má zmeniť podmienky použitia umeleckých diel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Podmienky použitia umeleckých diel na verejných spoločenských podujatiach a v hotelových zariadeniach by sa mali zmeniť. Parlament totiž posunul do druhého čítania novelu autorského zákona, ktorá má primerane upraviť kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch organizácií kolektívnej správy, ktorými sú organizácie SLOVGRAM, SOZA, LITA, OZIS a SAPA.Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá mala za úlohu pripraviť materiál, vysvetlila, že hotelieri po novom nebudú musieť platiť poplatky viacerým ochranným zväzom, ale len jednému. Ministerstvo kultúry uzákoní spoločný výber poplatkov. Zákonom určí, komu, za akých podmienok a koľko budú hotelieri platiť."Konečne sa vniesol poriadok do autorského zákona aj v tejto oblasti. Verejnosť bude informovaná o výškach sadzieb v sadzobníkoch," Laššáková. Legislatívny návrh reaguje na podnet Zväzu hotelov a reštaurácií SR, ale aj sťažnosti organizátorov spoločenských podujatí. Tí musia podľa súčasnej legislatívy vopred získať na použitie diel súhlas autorov prostredníctvom organizácií kolektívnej správy práv. Predmetom sporu je výška odmeny, na ktorú majú autori zákonný nárok, pričom sa nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi oboma stranami. Ministerstvo analyzovalo problém a hovorilo so zástupcami oboch strán."Do hry vstúpili aj spotrebitelia, v tomto prípade napríklad zväz hotelov," uviedla ministerka. Poukázala, že doteraz sa platili poplatky ochranným zväzom bez ohľadu na to, koľko mal hotel hostí. "Po novom obsadenosť hotelov bude striktne sledovaná, a tak aj hotely budú platiť poplatky ochranným zväzom," uviedla s tým, že ministerstvo bude mať možnosť zasiahnuť napríklad do spôsobov zvyšovania sadzieb.Ochranné zväzy majú možnosť sadzby zvyšovať, ale budú musieť transparentne povedať, prečo tak urobili a o koľko sa zvyšujú. Zmeny sa dotknú aj úschovy financií. "Doteraz platilo, že ak sa ochranný zväz a hotel nedohodli, hotel neodviedol poplatok priamo ochrannému zväzu, ale dal ho do akejsi zábezpeky a musel odviezť 100 percent tohto poplatku," priblížila ministerka.Po novele to má byť len 50 percent. "Ochranný zväz bude môcť s týmito peniazmi disponovať. Ale po tom, čo sa prípadný súdny spor ukončí, bude musieť plus alebo mínus financií vrátiť," doplnila Laššáková, ktorá považuje novelu autorského zákona za prelomový návrh.