Kažimír: František Imrecze by mal vystúpiť vo výbore budúcu stredu

Na snímke sprava minister financií SR Peter Kažimír a prezident finančnej správy František Imrecze. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 12. septembra (TASR) – Prezident Finančnej správy (FS) SR František Imrecze by mal vystúpiť vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet budúci týždeň v stredu (19. 9.). Vyplýva to z informácií, ktoré má minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Imrecze by mal na výbore vysvetľovať situáciu okolo zistení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré sa týkajú aj podhodnocovania čínskeho textilu v hodnote približne 300 miliónov eur.Kažimír v pondelok (10. 9.) požiadal Imreczeho o vystúpenie v parlamentnom výbore.skonštatoval minister financií v stredu pred rokovaním vlády.Súčasne deklaroval, že bude následne informovať o svojich krokoch.dodal Kažimír. Zdôraznil, že prezident finančnej správy má právo obhájiť sa a podľa neho by na to mali myslieť aj opozičné strany.Imrecze v utorok (11. 9.) informoval, že inicioval stretnutie s najvyšším predstaviteľom OLAF-u, kde si chce zladiť stanoviská európskeho úradu z hľadiska metodológie výpočtu dodatočnej hodnoty cla a tiež sa dohodnúť na ďalšom postupe v spoločnom dialógu.Prezident finančnej správy na utorkovom brífingu podčiarkol, že Európska komisia (EK) nevedie voči SR žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Slovensko však vedie s Európskou úniou (EÚ) diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy.OLAF podľa Imreczeho určil na prelome rokov 2014 a 2015 metodiku, ako stanovovať colnú hodnotu colne rizikového tovaru, akým je textil a obuv z Ázie, najmä z Číny. Na základe tejto metodiky však podľa Imreczeho OLAF vyčíslil štátmi EÚ nevymožené clo aj za predchádzajúce dva roky, keď metodika neplatila. SR takýto postup odmieta.zdôraznil 10. septembra Imrecze.