Novela daňového poriadku prinesie zníženie administratívnej náročnosti

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice. Tieto zmeny má priniesť novela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválila vláda.Ministerstvo v prípade daňových subjektov navrhuje upraviť ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa navrhuje skrátenie lehoty, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa má skrátiť z piatich rokov na dva.priblížil rezort financií v predkladacej správe k novele zákona.Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových nedoplatkov. Tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, môžu prísť o vodičský preukaz.tvrdí ministerstvo. Zavedenie tohto inštitútu bude mať podľa MF SR najmä preventívny charakter.vysvetlilo ministerstvo. Znamená to, že napríklad vodičom autobusu preukaz nebude môcť byť zadržaný.doplnil rezort.Novelou zákona o miestnych daniach z dôvodu zefektívnenia správy daní MF SR navrhuje, aby správca na základe podaného čiastkového daňového priznania nanovo vyrubil rozhodnutím daň na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom sa ním to predošlé zruší.Novelou zákona o daňových poradcoch sa podľa MF SR zase znižujú administratívne konania. Po novom napríklad komora bude môcť zapísať poradcu do zoznamu bez jeho žiadosti, ak sú splnené podmienky zo zákona.doplnilo ministerstvo.Novelizácia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša podľa MF SR viaceré propodnikateľské opatrenia. Jedným z nich je napríklad možnosť ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou poverenou osobou, čím podnikateľovi nevzniknú náklady na servisnú organizáciu. Predĺžiť sa má aj čas na odoslanie údajov do systému e-kasa v prípade, ak je pokladnica v offline režime, zaviesť sa má možnosť používania jednej pokladnice e-kasa klient v prípade združení.Návrhom sa rieši aj ukončenie certifikácie elektronických registračných pokladníc a v rámci centralizácie kompetencií sa navrhuje zmena súvisiaca s výkonom technických expertíz z Colného úradu Bratislava na finančné riaditeľstvo.dodalo ministerstvo.