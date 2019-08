R. Fico: S premiérom máme k stratifikácii nemocníc rovnaký postoj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico má s premiérom Petrom Pellegrinim rovnaký postoj k stratifikácii nemocníc. Povedal to na tlačovej konferencii s tým, že na reformu nemocníc treba celospoločenskú dohodu.uviedol Fico, ktorý do toho predsedovi vlády nemieni zasahovať.Legislatívna rada vlády v utorok odobrila návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložila materiál na rokovanie formou novelizácie súčasnej legislatívy a nie ústavného zákona, ako to od nej žiadal Fico.Šéf Smeru-SD ministerke následne opätovne odkázal, že jeho strana nepodporí reformu nemocníc v podobe obyčajného zákona a že ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať o svojej politickej budúcnosti. Kalavská si počká, čo bude a podľa toho sa rozhodne. Stratifikáciu predložila na rokovanie vlády.