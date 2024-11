Novela infozákona zavádza protiústavné prvky, mimovládky vyzývajú prezidenta Pellegriniho na jej vetovanie

Mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií

14.11.2024 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie Via Iuris Investigatívne centrum Jána Kuciaka vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho , aby vetoval nedávno schválenú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám Ako v tejto súvislosti zdôraznili, novela zavádza protiústavné prvky, významne obmedzí právo občanov na informácie a vytvorí priestor pre svojvôľu štátnych úradníkov. Za najzávažnejší problém novely infozákona považujú mimovládky podmienenie poskytnutia informácie zaplatením úhrady.Ak žiadateľ o informáciu poplatok nezaplatí, tak mu podľa novely z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) nebude informácia poskytnutá. Takéto obmedzenie je podľa organizácii v rozpore s ústavou, ktorá nepozná možnosť obmedziť prístup k informáciám z dôvodu nezaplatenia poplatku.V novele infozákona nie je podľa mimovládok jasne definované, čo sa bude považovať za "mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií” ani o aké účelne vynaložené náklady pôjde.Úradníci tak podľa nich môžu sami, bez akýchkoľvek kritérií, svojvoľne vyhodnotiť, v ktorom prípade ide o mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, čo vytvára obrovský priestor pre svojvôľu úradov. Organizácie tiež upozornili na predĺženie základnej lehoty na poskytnutie informácií z ôsmich na 12 pracovných dní. Takáto zmena pritom podľa nich nemá oporu v žiadnych dátach.K zmenám desiatky rokov platného infozákona podľa organizácii neprebehla žiadna odborná diskusia ani medzirezortné pripomienkové konanie. Výsledkom je nejasná a nezrozumiteľná novela, ktorá vytvára obrovský priestor pre jej svojvoľné uplatňovanie zo strany orgánov verejnej moci na úkor ústavného práva na prístup k informáciám."Doteraz platný infozákon vznikol ako výsledok dlhej odbornej diskusie medzi verejnosťou a verejnou správou. Takým závažným zmenám v dobre fungujúcom infozákone, aké predložili poslanci SNS, by mala v demokratickom právnom štáte predchádzať odborná diskusia a riadny legislatívny proces," zdôraznila riaditeľka Via Iuris Katarína Batková Doplnila, že ak prezident vráti novelu parlamentu, mimovládky deklarujú svoju ochotu zapojiť sa do odbornej diskusie o takých zmenách zákona, ktoré by riešili jeho skutočné problémy.