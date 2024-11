STILL Slovensko: Svetová premiéra nového vozíka na Innovation Day 2024

Deň nabitý informáciami od najlepších expertov

Rezonuje aj dôležitá bezpečnosť

Svetová premiéra RCE

Šikovné roboty sú IN

14.11.2024 (SITA.sk) - Automatizácia ostáva v intralogistike naďalej témou číslo jeden a tiež trendom, ktorý pretrváva a naberá na intenzite už zopár rokov aj na Slovensku. STILL Slovensko má za sebou už desiatky zrealizovaných projektov automatizácie prevádzok rôzneho typu. Experti STILL majú bohaté skúsenosti od čiastočnej automatizácie menších skladov až po komplexnú automatizáciu tisícov metrov štvorcových. O tom, čo všetko sa dá automatizovať, porozprával vo svojej prezentácii Andrej Korchaník, špecialista Automatizácie a komplexných projektov intralogistiky."Dokážeme veľmi dobre zanalyzovať potreby zákazníka a zrealizovať riešenia šité na mieru a to nielen v automatizácii, ale naozaj komplexne - či už sa to týka vozíkov, regálov, skladového systému alebo bezpečnostných prvkov. Bohaté skúsenosti nás stavajú do pozície lídra v oblasti intralogistickych riešení na mieru a z jednej ruky," hovorí A. Korchaník.Efektívne fungovanie skladu, teda ako významne dokáže meniť intralogistické procesy vhodne a správne zanalyzovaný tok tovarov a manipulácia s ním, detailnejšie vo svojej prezentácii rozobral Matej Hrnčár, Key Account manager STILL SR spolu s Jiřím Ovesným, ktorý je špecialistom pre intralogistiku. Súčasne predstavili nový softvér s názvom DragonFly."Dragonfly pomocou AI a vyspelých analytických nástrojov dokáže posunúť efektivitu využitia manipulačnej techniky na najvyššiu možnú úroveň. Minimalizuje počet jázd vozíkov "naprázdno" a trasuje materiál v reálnom čase, čím sa stáva ideálnym nástrojom na optimalizáciu intralogistických procesov v každej spoločnosti," špecifikuje M. Hrnčár.Bezpečnosť skladových prevádzok zaujíma mnohých zodpovedných podnikateľov, ktorí majú snahu chrániť na pracovisku nielen svojich zamestnancov, ale aj skladovaný či prepravovaný materiál a manipulačnú techniku. STILL Slovensko sa bezpečnosťou zaoberá veľmi podrobne a aj v tejto oblasti prichádza neustále s technologickými inováciami Najnovšie technológie, ako i projekty, vďaka ktorým STILL vyriešil bezpečnosť aj vo veľmi neštandardných podmienkach, predstavili vo svojej prezentácii servisný predajca Miroslav Štefkovič spolu s Eduardom Šímom, regionálnym servisným manažérom STILL SR.Počas Innovation Day asi najviac pútali pozornosť zákazníkov práve bezpečnostné technológie, konkrétne neurokamery s umelou inteligenciou, ktoré sa jednoducho namontujú na vysokozdvižný vozík. "Kamera, ktorá má dynamický snímač v reálnom čase rozlišuje ľudské siluety a obmedzuje rýchlosť pohybu vozíka v prípade hroziacich nebezpečných situácií bez zbytočných upozornení na iné objekty," vysvetľuje M. Štefkovič.AI asistenčný systém pre chodcov ponúka detekčnú zónu až 12 metrov. Samotná kamera je vyrobená v industriálnom robustnom prevedení v pevnom hliníkovom odlievanom puzdre, je odolná voči vode či prachu a znesie aj čistenie vysokotlakovým čističom.STILL kontinuálne prináša novinky do radov svojej flotily manipulačnej techniky, aby priniesol svojim zákazníkom čo najväčšiu efektivitu. Už desaťročia pozerá na svojich zákazníkov ako na partnerov, vychádza im v ústrety v ich potrebách a požiadavkách. Predstavy zákazníkov plní aj úplne nový elektrický vysokozdvižný vozík RCE 15-20 RCE 15-20, ktorý mohli naživo vidieť ako jedni z prvých na svete práve zákazníci STILL Slovensko na Innovation Day 2024."Našim zákazníkom, ktorí prišli na Innovation Day sme umožnili vidieť zblízka absolútnu svetovú premiéru elektrického vysokozdvižného vozíka, ktorý je svojou kompaktnosťou skvelým partnerom prevádzky s menšou pohybu, ale zároveň spoľahlivým partnerom pri preprave a stohovaní až do výšky 6,5 metra," hovorí Marián Vernarec, produktový špecialista STILL SR.Viacerí zákazníci sa zhodli, že vysokozdvižný vozík RCE 15-20 je veľkým lákadlom. Svetová novinka od STILL presvedčí svojou robustnou konštrukciou, efektivitou a pôsobivou manévrovateľnosťou. Vďaka dobrej viditeľnosti z kabíny do všetkých strán je bezpečnosť pri preprave tovaru na prvom mieste. Aj jeho nákup je veľmi jednoduchý, dostupný je aj online v e-shope STILL.Pozornosť už dlhšiu dobu pútajú šikovné roboty AMR od STILL. Dva typy robotov – AXH a ACH – špičkových autonómnych zariadení, sa predviedli aj na Innovation Day. Sú malé, obratné a inteligentné, precízne a samostatne dokážu fungovať v sklade, pričom sú maximálne bezpečné.Možno ich použiť ako samostatné riešenie alebo integrovať do existujúcich systémov riadenia a kontroly skladu podľa požiadaviek zákazníka. V porovnaní s klasickými automatizovanými skladovými riešeniami možno vozíky AMR nákladovo efektívne integrovať do existujúcich prostredí a systémov. Pre zákazníkov je zaujímavým plusom, že náklady na ich prevádzku a údržbu sú pomerne nízke. STILL Slovensko na tohtoročnom Innovation Day opäť dokázal, že v oblasti intralogistiky je lídrom v inováciách, že dokáže plniť zákazníkom predstavy o efektivite cestou komplexných praktických riešení šitých na mieru konkrétnej prevádzke a pritom kladie na prvé miesto udržateľnosť a ekológiu.Všetko o inováciách a produktoch STILL nájdete na: www.still.sk