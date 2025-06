Novela o pomoci v hmotnej núdzi môže prehĺbiť sociálnu nerovnosť, odborníci žiadajú prezidenta o vetovanie zákona

Nejasné kritériá

9.6.2025 (SITA.sk) - Skupina odborníkov, odborníčok, zástupcov občianskej spoločnosti a ľudí so skúsenosťou s chudobou vyzvala prezidenta SR, aby vetoval novelu zákona o službách zamestnanosti a o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú parlament schválil 29. mája 2025. V otvorenom liste adresovanom hlave štátu signatári upozorňujú, že prijatá novela zavádza represívne opatrenia, ktoré podmieňujú vyplácanie sociálnych dávok vykonávaním štátom organizovanej práce a vytvárajú bariéry v prístupe k minimálnej sociálnej podpore.„Takéto opatrenia predstavujú vážny zásah do ľudských práv a dôstojnosti a v konečnom dôsledku môžu prehĺbiť sociálne a ekonomické nerovnosti," uvádza sa v liste. Signatári kritizujú najmä podmieňovanie dávky v hmotnej núdzi prácou, rozšírenie tejto podmienky aj na odmietnutie vhodnej pracovnej ponuky a nejasné kritériá, na základe ktorých sa bude posudzovať oprávnenosť odmietnutia práce.„Dávka v hmotnej núdzi nemá slúžiť na ‚aktivovanie' nezamestnaných či na ‚získanie pracovných návykov'. Úlohou dávky v hmotnej núdzi je zabezpečiť záchrannú a zákonnú sociálnu sieť," zdôrazňujú autori listu. Ďalším problémom je podľa nich riziko svojvôle pri rozhodovaní úradov práce, neprimerané sankcie za stratu zamestnania a absencia pracovnoprávnej ochrany pre osoby zapojené do aktivačných činností.„Osoby zapojené do týchto prác nemajú nárok na riadnu mzdu, dovolenku či stravné a nespadajú pod ochranu Zákonníka práce," upozorňujú signatári.Novela podľa nich umožní rozmach prekarizovanej práce a neprimerane zasiahne najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti, čím môže prehĺbiť existujúce sociálne nerovnosti. Signatári tiež kritizujú zavedenie mechanizmu, podľa ktorého môže byť rodine odňatý príspevok na nezaopatrené dieťa v prípade, že dieťa spácha priestupok alebo mu bude uložené výchovné opatrenie.„Sankcionovanie rodiny za správanie dieťaťa kolektívnym spôsobom môže viesť k neprimeraným dôsledkom, keď dôjde k zníženiu už aj tak minimálnych finančných zdrojov domácnosti," píše sa v liste. Podľa otvoreného listu je novela v rozpore s Revidovanou Európskou sociálnou chartou, ktorú Slovensko ratifikovalo, najmä s článkami 12, 13 a 30.„Novela zákona môže viesť k systémovému porušovaniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky," varujú signatári. „Ako prezident republiky máte jedinečnú možnosť zabrániť tomu, aby sa zo zákona stal nástroj sociálnej represie namiesto nástroja solidarity a spravodlivosti," apelujú autori listu na prezidenta. Zároveň deklarujú ochotu osobne prezentovať svoje výhrady a ďakujú za pozornosť venovanú tejto záležitosti.