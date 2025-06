Fico chce podľa SaS prekryť zlyhania zmenou ústavy. Gröhling varuje pred tichým odchodom z Únie – VIDEO

Nepodľahnite Ficovi

Fico podľa SaS útočí na všetky piliere demokracie

SaS varuje KDH pred stratou dôvery

9.6.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala opozíciu, aby nespolupracovala so stranou Smer-SD. Ako na pondelkovej tlačovej besede uviedol predseda SaS Branislav Gröhling , Slovensko sa rúti do ekonomickej aj zahraničnopolitickej priepasti. Roberta Fica (Smer-SD) absolútne nerieši zdravotníctvo, ekonomiku či padajúce mosty, ale namiesto toho vyťahuje absurdnú tému zmeny Ústavy SR, len aby prekryla svoju neschopnosť,“ vyhlásil predseda SaS, podľa ktorého zmena ústavy nikomu nepomôže.Upozornil, že Fico do zmeny Ústavy SR prepašoval formulku, ktorá nadraďuje národnú identitu Slovenska nad práva EÚ. Do tejto formulácie sa dá podľa Gröhlinga vtlačiť naozaj absolútne všetko, aj postupné vycúvanie Slovenska z EÚ.Strana SaS preto požiadala opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KHD ) aj hnutie Slovensko , aby nepodľahli Ficovi a odmietli s ním spolupracovať.„Prosím vás, neskočte Ficovi na túto hru. Neschvaľujme novelu ústavy, ktorá pomôže Ficovi prekryť problémy jeho vlády. Slovensku nič neprinesú a ešte môžu Slovensko pripraviť na odchod z EÚ,“ vyhlásil Gröhling a pripomenul, že KDH bolo vždy jasným pilierom demokratickej proeurópskej politiky a stálo proti Mečiarovi a Ficovi.Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) rovnako upozornila, že novela ústavy predstavuje nebezpečenstvo pre Slovensko, demokraciu a právny štát.„Je dôležité, aby toto dobre vnímali naši kolegovia v opozícii, s ktorými sme pripravení vládnuť a byť silnou alternatívou tejto vláde, ktorá pošliapava základy demokracie. Treba pripomenúť kolegom z KDH ale aj Kresťanskej únie, že Fico sa netají obdivom k autokratickým režimom. Priamo v televíznych debatách oslavuje krajiny, ktoré sú vybudované na jednej politickej strane - Vietnam a Čínu,“ doplnila Kolíková.Ako zdôraznila, Fico útočí na základy demokracie, na občiansku spoločnosť, na média a teraz už aj na slobodnú súťaž politických síl.Exministerka spravodlivosti ďalej upozornila kolegov v opozícii, že zmena ústavy neznamená žiadne riešenie kultúrno-etických tém a národná identita môže podľa Fica pokojne znamenať aj autokratický režim, v ktorom sa nebudú rešpektovať základné pravidlá demokracie a budú sa odmietať pravidlá EÚ, do ktorej Slovensko slobodne vstúpilo.„Po tom, čo sme si vybojovali slobodu a demokraciu v novembri '89. Upozorňujem našich kolegov, že táto zmena ústavy ide proti týmto vybojovaným hodnotám. Otvára priestor, ktorý nikto nevie, kde má hraníc. To vôbec nie je o kultúrno-etických témach. To je národná identita, ktoré je všeobjímajúca a nemá žiadne hranice,“ dodala Kolíková s tým, že nikto nevie, ako napokon táto zmena ústavy bude vyzerať a údajne ju majú čakať ďalšie zmeny, ktoré by mohli byť prijateľné pre niektoré opozičné strany.„Upozorňujeme KDH, že ak sa vyberie na tento chodníček, bude potom otázka, kto KDH naozaj je. Či je to naozaj strana, ktorá s nami chce budovať silnú demokratickú alternatívu tejto vláde. Budem mať vážnu pochybnosť, že také KDH vie ísť naozaj takouto cestou,“ uviedla Kolíková, ktorá súčasne vyzvala aj predsedu Ústavného súdu SR, aby využil priestor a vystúpil v parlamente tak, ako to urobil už v minulosti pri zásadnej zmene ústavy.Podľa Kolíkovej by zmenu Ústavy SR mala odmietnuť každá strana, ktorá chce zostať v EÚ, vrátane strany Hlas-SD