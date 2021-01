Novela obchodného registra prinesie zmeny, firmy sa musia pripraviť na ďalšiu byrokraciu a nový poplatok

Podnikatelia očakávajú paralyzované súdy

Súdy si budú pýtať rovnaké údaje

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Firmy sa musia pripraviť na ďalšiu zbytočnú byrokraciu na obchodných súdoch. Ako informuje Združenie podnikateľov Slovenska , podľa novely Obchodného zákonníka účinnej od októbra minulého roka totiž musia do konca septembra tohto roku nahlásiť na obchodný register rodné čísla spoločníkov.Zápis je pritom možný iba elektronicky a spoločnosť zaň zaplatí súdny poplatok 33 eur.„Úradníci si život zjednodušili, podnikateľom ho skomplikovali," konštatuje združenie. Povinnosť zaviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra schválených vládou ešte v apríli 2018.„Nie je to tak dávno, čo všetky firmy museli zapisovať do obchodného registra údaje o konečných užívateľoch výhod. Výsledkom boli paralyzované obchodné súdy. Zápisy akýchkoľvek zmien trvali aj niekoľko mesiacov. Zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že tentokrát bude situácia iná,“ upozornil prezident združenia Ján Solík. Opakovanému preháňaniu firiem pri zapisovaní údajov sa pritom podľa neho pri troche snahe dalo predísť. „Nápad na túto povinnosť vznikol ešte v roku 2018, teda ešte predtým ako firmy začali zapisovať do obchodného registra konečných užívateľov výhod,“ objasnil.Absurdnosť novej legislatívy podčiarkuje podľa združenia aj fakt, že od mnohých firiem si súdy budú pýtať údaje, ktoré majú. „Napríklad, ak je spoločníkom jednej eseročky iná eseročka, má povinnosť nahlásiť IČO,“ uzatvára Solík.