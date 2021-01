Za držbu marihuany je zatvorených príliš veľa mladých ľudí, Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy (video)

Za každým príbehom je zničený život

Prípad farmára Miroslava

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Tresty za držbu marihuany sú na Slovensku neproporčné vo vzťahu k iným obzvlášť závažným trestným činom. Slovenská europoslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová vyzýva na zmenu legislatívy, ktorá momentálne umožňuje za držbu marihuany podobné alebo tvrdšie tresty, ako za zabitie alebo znásilnenie. Uviedla to vo svojom videu na sociálnej sieti.Podľa europoslankyne je slovenská legislatíva nelogická a pripomenula, že v 22 členských štátoch Európskej únie je konope, THC a CBD používané na lekárske účely. „Tisíce štúdií dokazujú, že rastlina má liečivé účinky pre rôzne typy chorôb. V jednej krajine je to teda liek, v našej je to čin trestaný ako vražda,“ zdôraznila.Ako príklad neprimeraných trestov uviedla europoslankyňa prípad 26-ročného Roberta z Košíc, ktorého odsúdili na 12,5 roka väzenia za držbu a predaj marihuany. Nicholsonová to porovnala s prípadom zabitia Filipínca Henryho Acordu v centre Bratislavy, za ktorý odsúdili Juraja Hossua na deväť rokov odňatia slobody.„Faktom je, že až príliš veľa mladých ľudí je aj teraz zatvorených za držbu marihuany. A za každým príbehom je jeden zničený život. Jeden mladý človek v cele, jedna matka, či otec, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že ich dieťa hnije vo väzení,“ povedala Nicholsonová.Ďalším príkladom je podľa Nicholsonovej aj prípad 18-ročného chlapca, ktorého mal nedávno súd odsúdiť na dlhoročný trest za to, že mal pri sebe marihuanu a cigarety predal aj svojim kamarátom.„Prišili mu nielen držbu omamnej látky, ale aj dílerstvo. Kamaráti z partie sa chceli zachrániť a tak ukázali prstom na 18-ročného Petra, ktorý im marihuanu predal, a tak chlapec, ktorý mal teraz študovať právo na Univerzite v Bratislave, sedí v Justičnom paláci,“ doplnila.Europoslankyňa spomína aj prípad viac ako 60-ročného farmára Miroslava. „Kvôli vážnej diagnóze, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc vo vysokom štádiu si na svojom pozemku pestoval pre svoje použitie marihuanu, z ktorej vyrábal takzvané fénixove slzy. Tie podľa niektorých štúdií pomáhajú na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Sused ho udal a znalci usúdili, že Miroslav mal na svojej farme 3 500 jednorázových dávok. Tento prepočet od znalcov je však nepresný, keďže ide o výrobu vysoko koncentrovaného oleja,“ objasnilaMužovi hrozí 15 až 20 rokov odňatia slobody. „Pre otca 12-ročnej dcéry, živiteľa rodiny a pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc vo finálnom štádiu to neznamená nič iné ako rozsudok smrti,“ uzavrela.