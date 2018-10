Novela Občianskeho zákonníka má posilniť ochranu spotrebiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) – Pripravovaná novela Občianskeho zákonníka prinesie aj posilnenie zmluvnej slobody a ochrany spotrebiteľov. Avizoval to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).Základy práva sú podľa rezortu stále zastarané, a to spôsobuje menšiu slobodu pre jednotlivcov.priblížil Gál.Zmluvné strany sa podľa rezortu nemohli spoľahnúť na to, na čom sa dohodli. Ako príklad uvádza zmluvu o nájme podnikateľských priestorov, ktorá je podľa niektorých názorov absolútne neplatná preto, že v zmluve sú nájomné a platba za energie vyjadrené v jednej sume. Pre zmluvné strany to znamená, že sa nemôžu spoľahnúť na dohodnutú dobu nájmu, pretože prenajímateľ môže pre formálne chyby nájomcu zo dňa na deň vyhodiť.Takisto sa posilní ochrana slabších strán, napríklad bežných spotrebiteľov alebo nájomcov bytu.uviedlo ministerstvo.Po novom by teda súdy mali rešpektovať a prihliadať na dohodu, ktorú dve súkromné osoby slobodne uzatvorili. Takisto budú v rovnakej miere ochraňovať slabšie zmluvné strany.uzatvára ministerstvo.Pripravovanú novelu Občianskeho zákonníka predstavil rezort spravodlivosti v piatok (12.10.). Právne predpisy týkajúce sa súkromných osôb, ktoré doteraz figurovali aj v iných zákonníkoch, by v ňom mali byť upravené a zjednotené. Rezort avizuje, že Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania. Materiál by mohol byť pripravený na rokovanie vlády v júni budúceho roka a následne ho chcú postúpiť na prvé čítanie do parlamentu v septembri budúceho roka.