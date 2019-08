Novela rozšíri kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. augusta (TASR) - Novela zákona rozšíri pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu legislatívnej normy, ktorou by sa v stredu (21. 8.) mala na svojom rokovaní zaoberať vláda. Účinnosť novely zákona sa navrhuje na 10. marca 2020.spresnil v predkladacej správe rezort hospodárstva.Cieľom návrhu novely zákona je podľa MH SR transponovať eurosmernicu, ktorou sa mení smernica o energetickej hospodárnosti budov a smernica o energetickej efektívnosti do právneho poriadku SR.dodal rezort hospodárstva.