Prešov: Nominácie na udelenie Ceny PSK môže podať aj verejnosť

Prešov 20. augusta (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocení aj v tomto roku významné osobnosti či kolektívy regiónu. Stane sa tak v rámci udeľovania najvyššieho krajského ocenenia – Ceny PSK. Uzávierka návrhov je 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.Cena PSK je podľa jej slov udeľovaná občanom Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja.uviedol predseda PSK Milan Majerský.Ocenenia PSK môžu byť udelené osobám, ako aj organizáciám. Návrhy na ocenenie môžu okrem predsedu a poslancov Zastupiteľstva PSK predkladať aj miestne samosprávy, organizácie, inštitúcie, podnikateľské subjekty, ale i široká verejnosť.V návrhu je podľa Jeleňovej potrebné uviesť meno nominovaného laureáta a zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať. Súčasťou sú aj potrebné súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.Myšlienka oceňovať jednotlivcov a inštitúcie za prínos k rozvoju regiónu vznikla v roku 2004. Medzi doterajších laureátov Ceny PSK patria napríklad prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč, horolezec Peter Šperka, in memoriam, Prešovská univerzita, kardinál Jozef Tomko, folklórny súbor Šarišan, lyžiar Adam Žampa, Ľubovnianska nemocnica, olympionici Ladislav a Petra Škantárovci či Gréckokatolícka charita v Prešove.Vlani sa medzi držiteľov ceny zaradili spevák Peter Lipa, politický väzeň Jozef Bobalik a dvojica hasičov – plukovník Radoslav Lacko a kapitán Peter Toďor, ktorým bolo ocenenie udelené in memoriam.Osobnosti i kolektívy, ktoré prispeli k propagácii regiónu, dosiahli mimoriadne úspechy alebo pomohli pri záchrane ľudského života či materiálnych hodnôt, navrhuje a oceňuje aj predseda PSK.povedala Jeleňová.PSK udelí v tomto roku ocenenia už po 16. raz. Slávnostný galaprogram sa uskutoční v decembri na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského.