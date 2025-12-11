|
Štvrtok 11.12.2025
Meniny má Hilda
Denník - Správy
11. decembra 2025
Novela Trestného zákona bola za ohlušujúceho piskotu opozície schválená hlasmi 76 poslancov
Národná rada schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v ...
Zdieľať
11.12.2025 (SITA.sk) - Národná rada schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane.
Hlasovanie sprevádzal ohlušujúci piskot opozičných poslancov aj viaceré incidenty, napríklad medzi poslankyňou Smeru Zuzanou Plevíkovou a poslancom Igorom Matovičom z Hnutia Slovensko. Matovič stál pri rokovaní o novele Trestného zákona pri podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) s plagátom, na ktorom bol nápis Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestiu pre seba.
Opozícia ostro kritizovala „prílepok“ o nemožnosti použiť ako dôkaz výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý dostal benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti v akomkoľvek trestnom konaní. Opoziční poslanci v ňom vidia pomoc napríklad pre Tibora Gašpara alebo Norberta Bödöra.
Podľa advokáta Petra Kubinu sa novela dotkne všetkých trestných konaní, v ktorých vypovedal nejaký spolupracujúci obvinený, vrátane kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Zdroj: SITA.sk - Novela Trestného zákona bola za ohlušujúceho piskotu opozície schválená hlasmi 76 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
