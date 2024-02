Novela Trestného zákona hanebne pošliapava práva žien a dievčat, Glück podľa Holečkovej „prerazil dno“ (video)

Vláda zasahuje do trestného činu znásilnenia

9.2.2024 (SITA.sk) - Schválená novela Trestného zákona odsúdeniahodným a hanebným spôsobom pošliapava práva žien a dievčat na Slovensku. Schválením zmien sa okrem iného upravila aj dĺžka premlčacích lehôt pri trestnom čine znásilnenia z 20 na 10 rokov. Upozornili na to opozičné poslankyne hnutí Progresívne Slovensko (PS) Poslankyne mali na tlačovej besede oblečené oranžové tričká. Táto farba symbolizuje lepšiu budúcnosť bez násilia. Tričká v oranžovej farbe si obliekli aj opoziční poslanci, ktorí aktuálne rokujú v pléne o vládnych novelách zákonov.„Sme tu, pretože sme nahnevané. V tejto krajine neexistuje žiaden dôvod, aby vláda mocensky, cynicky, bez akejkoľvek diskusie a akéhokoľvek verejného upozornenia zasiahla do trestného stíhania premlčania trestného činu znásilnenia,“ uviedla poslankyňa Zuzana Števulová (PS).Slovensko podľa nej trpí tým, že len minimálny počet dievčat nahlási sexuálne zneužívanie, a tak sú čísla páchateľov, ktorí dostanú nepodmienečný trest odňatia slobody, veľmi nízke.„Vládna koalícia pre vlastnú beztrestnosť obetovala práva všetkých žien a dievčat v tejto krajine,“ dodala. Zároveň vyzvala koaličných poslancov a poslankyne, aby sa ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ) či poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) spýtali, v koho záujme je skrátenie lehôt premlčania pri znásilnení.Poslankyňa a predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková vyzvala ženy i mužov, aby si v najbližších dňoch obliekli oblečenie v oranžovej farbe, odfotografovali sa, svoju fotku označili #nepremlcitenas a zazdieľali na svojich sociálnych sieťach. Poslankyňa tvrdí, že tak dá verejnosť vládnej koalícii najavo, že nebudú ticho a nesúhlasia so zmenami, ktoré vládna koalícia prijala.Holečková zároveň uviedla, že poslanec Richard Glück (Smer-SD) v štvrtok počas diskusie o znížení premlčacích lehôt pri znásilnení „prerazil dno“ svojím vyjadrením.Poslanec vo faktickej poznámke k návrhu na skrátenie premlčacej lehoty v prípade znásilnenia apeloval na kolegov v pléne, aby sa pozreli, čo sa deje vo svete a v Amerike, kde si nejaká žena po 17 rokoch spomenie, že bola znásilnená, čo podľa Glücka rozpúta vydieranie, mediálny lynč i neúčelné trestné konania.„Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ vyhlásil.Holečková tvrdí, že si nerobí ilúzie, že v strane Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) by za jeho slová vyvodili politickú zodpovednosť, a preto ho vyzvala, aby sa verejne ospravedlnil všetkým ženám a obetiam násilia.