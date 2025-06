Novela ústavy zrejme neprejde alebo sa odloží, poslanec Hlasu Ferenčák sa nebude pri hlasovaní prezentovať

Z ústavy sa stal trhací kalendár

Téma si vyžaduje dlhšiu diskusiu

17.6.2025 (SITA.sk) - Novela ústavy , ktorú predkladá premiér Robert Fico , v utorok v parlamente zrejme buď neprejde, alebo sa hlasovanie presunie na septembrovú schôdzu. Poslanec Hlasu Ján Ferenčák pre médiá uviedol, že sa neprezentuje pri finálnom hlasovaní o zmene ústavy. Koalícia tak bez neho nebude mať potrebných 90 hlasov, ale len 89. Novelu nepodporia ani František Mikloško ani František Majerský "Požiadal som, aby hlasovanie, ktoré má byť dnes o 17:00, bolo preložené na jeseň. Zachytil som, že tam bol už daný pozmeňovací návrh, aby sa predĺžila účinnosť na prvý november," povedal. Podala ho v utorok poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková.Ferenčákovi sa nepáči, že z ústavy sa stal trhací kalendár. Podľa neho si zaslúži väčšiu ochranu. Navrhuje preto zvýšiť potrebné kvórum na akúkoľvek zmenu ústavy zo súčasných 90 poslaneckých hlasov na 100."Vyššia ochrana ústavy je podľa mňa takým začiatkom. Koalícia aj opozícia by to podporila, ale mali veľké výhrady voči tomu, že tie veci, ktoré už sú v ústave, by boli do budúcna už ťažko zmeniteľné," povedal.Záver je podľa neho taký, že táto téma si vyžaduje dlhšiu diskusiu napriek celým politickým spektrom. V priebehu leta chce Ferenčák rokovať s politickými stranami. "Doprajeme Slovákom pekné leto, aby sa nezapodievali politickými témami, ktoré nie sú témou. Nech sa venujeme témam, ktoré ich trápia - či budú lacnejšie potraviny, alebo či budeme tankovať lacnejší benzín," dodal.Novela ústavy podľa neho ešte viac polarizuje spoločnosť, ktorá potrebuje upokojiť a nie ešte viac vyhrocovať situáciu. Prinášať zásadné zmeny tohto dôležitého dokumentu behom nočného rokovania ukazovalo nedostatok rešpektu voči ústave, myslí si poslanec.