Novela ústavy podľa Šimečku pomôže len Ficovi rozdeliť spoločnosť a nerozumie, prečo prezident zvolal okrúhly stôl – VIDEO

Medzinárodné postavenie

Výdavky na obranu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.6.2025 (SITA.sk) - Navrhovaná novela ústavy je zbytočná, škodlivá a pomôže iba Robertovi Ficovi , aby rozdelil spoločnosť. Uviedol to v utorok na tlačovej besede predseda Progresívneho Slovenska (PS) „Dnes sa ale ukazuje, že vládnej koalícii sa rozpadá podpora pre túto novelu ústavy,“ povedal. Zároveň vyzval Smer a vládnu koalíciu, aby novelu stiahli z rokovania a začali sa konečne venovať problémom, ktoré trápia ľudí na Slovensku, obzvlášť ekonomickým problémom, ktorými trpia naši podnikatelia.Novela ústavy podľa Šimečku ublíži ľuďom, zhorší medzinárodné postavenie Slovenska a oslabí ochranu ľudských práv na Slovensku.Progresívne Slovensko sa v utorok o 13:00 zúčastní na rokovaní za okrúhlym stolom u prezidenta k výdavkom na obranu. Šimečka zdôrazňuje, že PS je konzistentne za zvyšovanie investícií do obrany. Dôvodom je podľa neho agresívna politika Ruskej federácie a jej prezidenta Vladimira Putina , ktorý sa vyhráža celej Európe vojnou.Cieľom je, aby sa občania na Slovensku mohli cítiť bezpečne. Progresívci však nesúhlasia so spôsobom, akým sa navyšovali výdavky do obrany doteraz.Minister obrany Robert Kaliňák to podľa neho robí bez akejkoľvek stratégie, podľa toho, s kým sa pozná a čo práve bolo v ponuke. „Ak sa to bude robiť takto, tak je úplne jedno, či tie percentá budú dve alebo tri, nebudú účelne minuté na zvýšenie našej obranyschopnosti,“ podčiarkol Šimečka.Líder progresívcov tiež dodal, že celkom nerozumie tomu, prečo vlastne prezident teraz zvolal okrúhly stôl.„Jedno takéto stretnutie už bolo a medzitým prezident verejne na medzinárodnom fóre zadeklaroval, že Slovensko podporí navýšenie investícií do obrany na 3,5 plus 1,5 percenta, čiže on už to rozhodnutie komunikoval svetu,“ podotkol.Poslanec za PS Tomáš Valášek zdôraznil, že považujú sa obrovské zlyhanie, že týždeň pred samitom NATO v Haagu nemá vláda prijatú žiadnu pozíciu. V minulosti to tak podľa neho nebolo, pozícia vlády bola vždy známa už dávno vopred.„Preto, prosím, odpustite aj naše prekvapenie z pozvánky za okrúhly stôl, lebo tá nezhoda nie je medzi opozičnými stranami ale medzi koaličnými stranami. Považujeme za škandál, že predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko behá po Bratislave a kričí o šialenstve, ak navýšime rozpočet na obranu. Evidujeme aj to, že pán prezident už niečo komunikoval, čo zjavne nemal, keď na to nemal podporu vlády,“ poukázal Valášek.Za škandalózne považuje PS tiež to, že 239 miliónov eur odišlo pár dní pred koncom minulého roka z rezortu obrany na bližšie nešpecifikované školenia, kurzy a semináre, pričom ministerstvo odmietlo cez infozákon odpovedať, na čo presne boli peniaze použité. PS sa ide za to s ministerstvom súdiť.